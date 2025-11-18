Riquelme reveló cuál es la mega estrella que intentó contratar pero no pudo: "Nació para jugar acá"

El presidente de la institución reveló el nombre del histórico jugador que estuvo cerca de jugar en el club.

Boca ha traído en el último tiempo distintas figuras del fútbol mundial que han demostrado tener un nivel necesario para sumarse al histórico club, sin embargo otros llegaron también a pesar de estar entre algodones. Entre quienes firmaron su llegada, muchos quedaron en el camino por distintos motivos.

Juan Román Riquelme , presidente de Boca, fue claro en una entrevista con el exfutbolista peruano Jefferson Farfán y confesó que estuvo a punto de contratar al delantero Paolo Guerrero pero no pudieron llegar a un acuerdo: “Cuando me tocó volver al club como dirigente, pregunté por él, por usted (Farfán), pero Paolo estaba con un tema de su lesión. Nosotros habíamos mandado al doctor Batista, que es muy conocido con el tema de lesiones de rodilla, y lo miró”.

“ Yo creo que hay jugadores.. . no puedo quedar bien pero que han nacido para jugar acá. Paolo yo creo que acá lo hubiese hecho muy bien, así como el señor (Farfán) , Marcos Rojo cuando llegó. Son jugadores que tenían que jugar acá, pero no se pudo”, dijo el mandatario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hispaok/status/1990443903984771441&partner=&hide_thread=false ¿Paolo Guerrero en Boca? Así lo contó Riquelme en Enfocados Podcast pic.twitter.com/aOWKRFT1da — HISPA (@hispaok) November 17, 2025

Más allá de que no pudieron llegar a un acuerdo, Riquelme destacó el estilo del delantero: “Después lo tuvimos que enfrentar porque vino a jugar contra nosotros con Racing. Yo veo el fútbol de una manera media rara. Controla la pelota dos veces y para mí ya está. Capaz que al otro día miras la televisión y dicen ‘no puede correr más’. Después tienen su trabajo los periodistas de lunes a viernes, pero hay cosas que son...”.

En su relato también se refirió a Christian Cueva, otra figura histórica de la selección peruana: “Con él hablé varias veces. A mí me gusta mucho el fútbol. Para mí cuando me pongo a hablar con algún jugador, no solamente ahora, sino antes, para mí es un montón. Pero estamos hablando de jugadores que para su país son muy importantes, que han hecho cosas muy buenas. Entonces, a mí me gusta eso. Esa es la verdad”.

Sin embargo dejó en claro que las molestias físicas frenaron el interés: “El último tiempo anduvo lesionado también, un poco ahí con su rodilla y andaba un poco molesto, pero ha hecho muchas cosas buenas.

Paolo Guerrero 2.jpg

El campeón del mundo que confirmó un llamado de Riquelme: "Sentí que era un paso atrás"

Juan Román Riquelme rompió el último mercado de pases con la llegada de Leandro Paredes. Hoy se conoció que el presidente de Boca llamó antes a otro campeón del mundo para reforzar al equipo, pero fue rechazado por este. El jugador en cuestión es Thiago Almada, de actual presente en Atlético de Madrid, quien lo contó en dialogo con Dsports.

El llamado de Riquelme se habría dado previo al traspaso de Almada al Botafogo de Brasil: "Tuve un llamado de Riquelme, pero quedo solo en eso, ya le había dado mi palabra a la gente de Botafogo". El volante de la selección argentina fue campeón de la Copa Libertadores con el equipo brasilero.

La parte de la declaración de Almada que llamó la atención fue su dicho sobre que sentía que volver al fútbol argentino para jugar en Boca era "dar un paso atrás".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/1988304034500051328&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO



Thiago Almada y su frustrada llegada a Boca : "Tuve un llamado de Riquelme pero era dar un paso más atrás"



Detalles acá https://t.co/ggB6wzRkIp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 11, 2025

Almada debutó en Vélez a temprana edad y fue traspasado en el 2022 al Atlanta United de la MLS por 16 millones de dólares. En 2024 pasó al Botafogo y fue una de las figuras en la obtención de la Libertadores. Luego jugó en el Lyon de Francia (mismo dueño que el equipo de Brasil) y al inicio de esta temporada fue comprado por el Atlético de Madrid.

En 2022 fue convocado al Mundial de Qatar, en el que levantó el trofeo mayor con la selección argentina. El volante no estaba en la lista inicial, pero ingresó por la lesión de Joaquín Correa. Jugó apenas unos minutos en el triunfo ante Polonia en la fase de grupos.

Tras la Copa América 2024, Almada empezó a tener más protagonismo en la selección, siendo un gran socio para Messi y compañía. Su lugar en el próximo Mundial parece asegurado por sus buenas actuaciones.