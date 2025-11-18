Bomba en la Copa Davis: Alcaraz se bajó de la competición

El número 1 del ranking de la ATP no formará parte del Final 8 que definirá al país campeón del 2025.

La ilusión española de ganar las finales de la Copa Davis recibió un duro golpe en las últimas horas. Carlos Alcaraz , número uno del ranking mundial de la ATP, y que el último fin de semana protagonizó ante Jannik Sinner (2°) la definición de las ATP Finals, decidió bajarse de la competencia debido un edema en el isquiotibial de la pierna derecha.

"Carlos Alcaraz no podrá formar parte la Selección Española de Tenis que disputará la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia a partir del próximo jueves, a causa de las molestias físicas sufridas en la parte posterior del muslo derecho durante su participación en las ATP Finals de la semana pasada en Turín", informó la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Alcaraz llegó a Italia para unirse al resto de la delegación que capitanea David Ferrer y se sometió a unos controles que evidenciaron una molestia: "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis. Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", declaró.

De esta manera, el número uno del mundo le pone fin a una temporada con dos títulos grandes como lo son el Roland Garros y el US Open y con apenas 9 derrotas en 80 partidos disputados.

Por su parte, el combinado ibérico que enfrentará a República Checa en cuartos de final tendrá en su alineación a Jaume Munar, Pablo Carreño Busta, Pedro Martínez Portero y Marcel Granollers.

