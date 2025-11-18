Deportes La Mañana clausura La liga confirmó los árbitros para los octavos del Clausura, con una llamativa ausencia

Ya se conocen las ternas arbitrales para el comienzo de los playoffs del torneo argentino, con foco en los partidos más polémicos.







La liga confirmó las ternas arbitrales para los octavos del Clausura.

La Liga Profesional confirmó las ternas arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura. El foco principal se hizo en dos partidos que tienen polémica atrás: Racing vs River y Riestra vs Barracas Central. Además, se destaca la ausencia de Andrés Gariano, quien tuvo un fuerte cruce con Frank Kudelka en la última jornada.

Los árbitros están en medio del foco de las críticas, sobre todo por lo ocurrido en los partidos del ascenso, con múltiples fallos que cuestionan la capacidad y honorabilidad de la profesión. En la primera división, la polémica suele estar alrededor de los partidos de Barracas Central, equipo del presidente de la AFA.

La gran polémica en la última fecha se dio en el partido entre Barracas Central y Huracán, en el que el árbitro Andrés Gariano -vía consulta con el VAR- le dio dos penales polémicos al equipo dirigido por Rubén Darío Insua, que terminó empatando y clasificándose a los playoffs, mientras el Globo se quedó con las manos vacías.