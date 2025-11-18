El presidente de Platense se agarró a piñas con un hincha tras la derrota ante Gimnasia

Se conoció un video en el que Sebastián Ordoñez protagonizó una pelea con simpatizantes del Calamar tras la última fecha del Clausura.

El presidente de Platense terminó a las piñas con los hinchas tras la derrota ante Gimnasia.

Platense volvió a quedar expuesto en el Torneo Clausura. Sumado a su mal presente futbolístico, esta vez también terminó de la peor manera en las tribunas. Tras la derrota 3-0 frente a Gimnasia de La Plata, Sebastián Ordoñez, presidente del club, protagonizó una pelea con un grupo de hinchas en la platea del estadio Ciudad de Vicente López.

Los insultos se transformaron en empujones y golpes , lo que generó una escena que encendió la alarma en un club que no encuentra paz deportiva ni institucional.

El episodio que involucró a Ordoñez no sorprendió a quienes siguen la vida interna del club. A comienzos de año ya había recibido derecho de admisión por seis meses tras un incidente en la cancha de San Lorenzo, donde se lo acusó de lanzar una botella hacia otro sector. Aunque el dirigente siempre negó la versión, el antecedente volvió a aparecer tras la pelea en la platea.

[AHORA] El ministerio de Seguridad le aplicó el derecho de admisión a Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, por tirarle una botella a los hinchas de San Lorenzo, durante el partido en el Nuevo Gasómetro: no podrá ingresar a los estadios por seis meses. https://t.co/mhDHGO7Z9s pic.twitter.com/RbmrEbMqtZ — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 21, 2025

La floja campaña de Platense en el Clausura

El enojo se acumuló durante una campaña que nunca despegó. Platense cerró el Clausura en el último lugar de la Zona B con apenas dos triunfos en 16 fechas, un contraste absoluto con la consagración del Apertura alcanzada hace pocos meses. El Calamar se convirtió en el tercer equipo de la historia del fútbol argentino en ganar un torneo y terminar último al siguiente.

Platense es el tercer equipo en la historia del fútbol argentino en quedar último tras haber sido campeón del torneo anterior, los otros fueron Newell's en 1992 y River en 2008

(Igual aclaremos que el torneo actual es de dos zonas y no un todos contra todos como los anteriores) pic.twitter.com/mCODrEMSdE — Futboqueando (@Futboqueando) November 18, 2025



(Igual aclaremos que el torneo actual es de dos zonas y no un todos contra todos como los anteriores) pic.twitter.com/mCODrEMSdE — Futboqueando (@Futboqueando) November 18, 2025

Aquella hazaña, que incluyó eliminaciones sobre Racing, River y San Lorenzo antes de coronarse ante Huracán, quedó muy lejos en un semestre marcado por cambios de entrenador, derrotas y un rendimiento que jamás encontró regularidad. La salida abrupta de Favio Orsi y Sergio Gómez dejó al plantel en una situación frágil.

El ciclo de Kily González no logró revertir el golpe inicial, sumó una sola victoria en sus primeros cinco partidos y perdió continuidad cuando encadenó una racha de nueve fechas sin ganar. Con su salida, Hernán Lamberti tomó el equipo sobre el final del torneo, aunque tampoco consiguió mejorar la campaña. El Calamar terminó hundido en un cierre que reflejó la pérdida total de rumbo.

En el medio hubo rumores sobre el posible regreso de la dupla Orsi-Gómez para dirigir al club, luego de que se fueron por motivos personales tras el título en el Apertura, pero finalmente no llegó a buen puerto.

La prioridad para la dupla ORSI-GÓMEZ es trabajar en el EXTERIOR y Platense comienza a buscar alternativas para el cargo de DT.

Recordemos que el Calamar jugará COPA LIBERTADORES en 2026.

Vía @GerGarciaGrova. pic.twitter.com/kNclBCUMQH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 11, 2025



Recordemos que el Calamar jugará COPA LIBERTADORES en 2026.



Vía @GerGarciaGrova. pic.twitter.com/kNclBCUMQH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 11, 2025

El presente de Platense y las críticas al torneo argentino

El presente de Platense e Independiente Rivadavia en el torneo Clausura, abrió el debate sobre el formato del torneo argentino. Platense terminó último en la zona B e Independiente Rivadavia ante último en la zona A.

Aun así, ambos equipos jugarán la Copa Libertadores 2026. El Calamar por ser el campeón del Apertura y la Lepra mendocina por consagrarse en la Copa Argentina. En la tabla anual del 2025, Platense está 22º e Independiente Rivadavia 13º, ambos fuera de la zona de clasificación a copas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgusZabaleta95/status/1990190278431629452?s=20&partner=&hide_thread=false Cupos de Argentina para la Copa Libertadores 2026



Campeón Apertura 2025: #Platense

Campeón Clausura 2025:

Campeón Copa Argentina 2025: #IndependienteRivadavia

1° Puesto Tabla Anual 2025: #RosarioCentral

2° Puesto Tabla Anual 2025: #Boca

3° Puesto… pic.twitter.com/rLMHjkK0Ly — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) November 16, 2025

Esto abrió un debate en redes sociales y medios de comunicación sobre el formato del torneo. A pesar de que una de las cosas más criticadas es la cantidad de equipos (30 actualmente), también un punto de discusión son los playoffs, que terminan sin premiar al mejor equipo del año -que en este caso sería Central, que terminó primero en la tabla anual- y le da la oportunidad a equipos que tengan una buena racha en los mano a mano.