El dolor del Kily González tras ser despedido de Platense: "Hay muchas lágrimas en el medio"

El entrenador se mostró notablemente conmovido por la decisión que tomó el club. A quién buscarán para reemplazarlo.

Kily González se vio obligado a tener que decirle adiós a Platense por los resultados negativos que no condicen con el título del torneo apertura conseguido en mayo del corriente año. Es por eso que pese al deseo de continuar en al mando la institución, fue comunicado que su vínculo con el club finalizó.

En diálogo con ESPN, el entrenador no ocultó su tristeza por tener que despedirse: "Uno entiende que los resultados en todo el campeonato no eran los que habíamos hablado y ahí se toma la decisión de echarme al club", dijo y sumó casi al borde de las lágrimas: "Y duro, duro, triste, hay muchas lágrimas en el medio . Pero bueno, ¿qué va a ser? Esto es fútbol y sabemos que pueden pasar estas situaciones".

"El fútbol es ganar. Y bueno, especialmente el último partido, no fue todo lo que habíamos previsto. Lo que queríamos todos. En base a eso, uno entiende que los resultados no eran los que habíamos hablado en todo el campeonato y ahí se toma la decisión de echarme al club. Pero uno que está en esto, sabe que el fútbol son resultados y hay que aceptarlo", sumó en sus declaraciones.

"TRISTE... NO ME QUERÍA IR". El Kily González habló con #SportsCenter luego de despedirse del plantel de Platense. La práctica de este lunes la están dirigiendo Guillermo Báez y Hernán Lamberti.



— SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2025

Luego de haber sido notificado de la decisión, siendo la derrota 3-0 ante Independiente el detonante, González sumó: "En mi vida nada fue fácil y a mí los desafíos me gustan. Siempre donde estoy trato de cumplir mi contrato y obvio que esto se lo manifesté al presidente ayer, pero bueno, iba más allá de mis ganas de continuar. Entiendo también la postura de ellos, de que descomprimir un poco la situación, como pasa siempre en el fútbol, es sacar al entrenador. Y es totalmente respetable".

Según trascendió en las últimas horas el equipo de Vicente López buscaría el regreso de la dupla Orsi - Gómez, que se fueron del club luego de haber alzado el título. Ante este panorama de recambio buscarán viejos conocidos.

Boca visita a Barracas Central en un partido clave por la tabla anual: hora, formaciones y TV

Boca enfrentará a Barracas Central en el postergado partido de la duodécima fecha del Torneo Clausura, por el fallecimiento del exentrenador Miguel Ángel Russo, en busca de un lugar en los puesto de clasificación a la Copa Libertadores.

El duelo se llevará a cabo este lunes a las 16:00 en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, con el equipo de Rubén Darío Insua como local, con el arbitraje principal de Nicolás Lamolina y Silvio Trucco como el encargado del VAR. El partido será transmitido por ESPN Premium.

Boca llega al partido tras perder 2-1 con Belgrano, resultado que complicó su clasificación a la Copa Libertadores, por lo que se volvió un objetivo crucial para el elenco Xeneize.

Con 50 puntos, el equipo ocupa el quinto lugar en la tabla anual, detrás de Rosario Central, River, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra y una victoria lo devolvería al segundo puesto, que otorga un cupo directo a la fase de grupos.

En el Torneo Clausura, se ubica décimo en la Zona A, aunque un triunfo lo podría colocar tercero y un empate quinto. Claudio Úbeda no contará con Rodrigo Battaglia por un desgarro y su lugar sería ocupado por Milton Delgado.

El chileno Williams Alarcón ingresaría por Brian Aguirre en el mediocampo derecho, mientras que el uruguayo Edinson Cavani sigue lesionado y quedó fuera de la convocatoria por segundo partido consecutivo.

Barracas Central empató con Tigre tras recibir un gol sobre el final y quedó séptimo en la Zona A con 18 puntos, mientras que en la tabla anual ocupa el décimo lugar, a uno del último puesto de clasificación a la Copa Sudamericana, torneo al que busca acceder por primera vez.

El equipo del "Gallego" Insua atraviesa su peor racha del Clausura: no gana desde el 29 de agosto ante Newell’s, acumulando una derrota y cuatro empates consecutivos.