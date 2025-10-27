El curioso cartel con el que Barracas recibió a Boca

A tres meses de la finalización de las reformas realizadas en el estadio Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, Barracas Central recibirá a Boca en su cancha por segunda vez en la historia. Y fue en la previa al partido de este lunes , que algunos miembros del personal del Guapo colocaron un cartel en la entrada a los vestuarios dándole la bienvenida al Xeneize a su "(nueva) casa".

De cara al enfrentamiento de esta tarde, donde el equipo dirigido por Claudio Úbeda buscará meterse entre los tres clasificados a la Copa Libertadores 2026 y los ocho mejores de la Zona A, el local recibió a la delegación del CABJ con un especial mensaje. En uno de los pasillos del estadio de Barracas se lució un cartel de color rojo y con un escudo de Boca en el centro, el cual decía: "Bienvenidos a nuestra (nueva) casa, siéntanse como en la suya!!".

Cabe recordar que el Guapo presentó, junto a su comisión directiva acompañada por el presidente de la AFA, el Chiqui Tapia, la remodelación final del estadio de Barracas durante el corriente 2025. El 18 de julio de este año, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme acompañó en su rol de vicepresidente de la AFA al Chiqui y a Matías Tapia en lo que fue la reinauguración de su cancha.

image

image

Pero esto no fue todo. Y es que en la popular local también apareció una bandera dedicada a Leandro Paredes. Detrás de uno de los arcos, la gente de Barracas colgó un trapo que decía: "Bienvenido a casa, campeón del mundo. La barra del Guapo te saluda. Leandro Paredes".

La última vez que Boca visitó a Barracas Central en su cancha

Esta será la segunda vez que Boca Juniors visite a Barracas Central en el Estadio Claudio Fabián "Chiqui" Tapia. Su único antecedente en esta cancha había sido en la Liga Profesional del 2022, certamen que el Xeneize terminaría ganando de manera agónica en la histórica definición de la última fecha frente a Independiente mientras se disputaba el Racing-River en simultáneo.

Allí, por la cuarta fecha de aquella competición, el equipo que en aquel entonces dirigía Mariano Herrón venció por 3 a 1 al Malevo en su cancha. Con goles de Sebastián Villa, Exequiel Zeballos y Pol Fernández, Boca venció a un Barracas Central que terminaría aquella Liga en la 17° posición.

image

El estadio, que había comenzado con sus obras a mediados del 2023, pasó de contar con una capacidad para 6.000 espectadores a alcanzar, ahora, los 10.000 y con proyección de llegar, en un futuro, hasta los 18.000. La renovación fue completa: desde la demolición de tribunas antiguas y la creación de dos nuevas, hasta la inclusión de un moderno sistema de drenaje, la refacción de los vestuarios y de la sala de prensa, palcos, ampliación de la pensión juvenil y construcción de un nuevo gimnasio, entre otras cosas.

Así, en su renovada casa, Barracas recibirá a uno de los grandes del fútbol argentino, en un partido clave pensando en las clasificación a las copas internacionales del año que viene y a los playoffs del actual torneo.