La ausencia que tiene Boca en su lista de concentrados ante Barracas

El Xeneize disputa el partido pendiente ante El Guapo, en condición de visitante, tras la suspensión por el fallecimiento de Russo.

Boca confirmó a los futbolistas convocados por el director técnico Claudio Úbeda para el duelo de este lunes ante Barracas Central, válido por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia.

El conjunto xeneize se medirá desde las 16:00 ente el Guapo sin la presencia del delantero uruguayo Edinson Cavani , quien será baja por una “inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo”, según anunció el elenco de La Ribera en redes sociales.

Además, los de azul y oro tampoco podrán contar con el mediocampista Rodrigo Battaglia producto de un desgarro y, en principio, también se perdería el cruce ante Estudiantes de La Plata, el domingo 2 de noviembre por la decimocuarta jornada del campeonato local.

No obstante, la buena noticia en Brandsen 805 es que Milton Delgado regresó a las prácticas con el plantel tras su participación en el Mundial Sub 20 en Chile, donde la Selección argentina cayó en la final ante Marruecos. Según trascendió, el joven volante acompañará a Leandro Paredes en el mediocampo.

Por su parte, Frank Fabra, Lucas Blondel e Ignacio Miramón tampoco integraron la nómina para visitar a Barracas Central. Los tres futbolistas no entran en las consideraciones del cuerpo técnico xeneize y se espera que cambien de club de cara a la próxima temporada.

Si bien Úbeda todavía no confirmó el once que saltará al terreno de juego en busca de la victoria, el cambio previsto sería el de Delgado por Battaglia. Además, el chileno Williams Alarcón picaría en punta para reemplazar a Brian Aguirre, quien no pudo completar los entrenamientos del pasado miércoles y jueves por un cuadro febril.

Por lo tanto, Boca formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes y Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

¿Cuál es la lesión que tiene Edinson Cavani?

El delantero uruguayo Edinson Cavani sufrió una inflamación de la bursa del psoas derecho y sigue marginado de los entrenamientos de Boca, según informó el club, y es una incógnita su regreso a la actividad a falta de tres fechas para que termine el Torneo Clausura 2025.

"El jugador Edinson Cavani presenta una inflamación de la bursa del psoas derecho, motivo que retrasa su vuelta al entrenamiento junto al grupo", fue el comunicado que publicó Boca en su cuenta oficial de la red social X, para actualizar novedades del uruguayo.

El uruguayo quedó desafectado una vez más de la convocatoria que hizo el cuerpo técnico de Boca, encabezado por Claudio Ubeda, con miras al partido de este lunes frente a Barracas Central, pendiente de la duodécima fecha del Torneo Clausura.

cavani edinson cavani

El experimentado atacante -de 38 años- ya se perdió 18 partidos oficiales en lo que va del año, debido a diferentes lesiones. La situación no es nueva para el jugador, ya que desde su llegada al fútbol argentino sufrió diferentes problemas físicos. En los primeros meses de este año, Cavani logró anotar su único gol del Torneo Clausura en la victoria frente a Banfield.

Hace unas semanas, Cavani había culminado el entrenamiento con una sobrecarga que puso en duda su presencia ante Barracas Central, cuando el duelo estaba estipulado para ese sábado.