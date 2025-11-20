El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino

El presidente de la AFA cruzó en redes sociales a Javier Tebas por sus dichos sobre la liga argentina.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , realizó un picante descargo en redes sociales contra el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, por las criticas del español para el torneo nacional que realizó durante una entrevista con el diario Olé.

"¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones ", escribió Tapia en su cuenta de X, según pudo saber Agencia Noticias Argentinas.

En una conferencia, Tebas había halagado al fútbol argentino y le gustaría "tener el pasaporte" pero deslizó "a pesar de lo que está sufriendo", en una clara crítica a la gestión de Tapia: " Si yo pudiese tener un segundo pasaporte sería argentino , me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por como está ".

Tebas agregó en su crítica al nivel de la liga local: "Siento pena porque Argentina no pueda ser una potencia mundial a nivel clubes, en comparación con todo lo que ganó a nivel Selección".

"Tebas":

En redes, Tapia respondió que AFA se encarga de tener un fútbol "popular": "Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial".

Y agregó, para encender la polémica, ya que no había nombrado a nadie en el hilo de X: "Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere, Javier Tebas".

Chiqui Tapia está bajo fuertes focos de críticas, sobre todo por los polémicos arbitrajes en el fútbol argentino, sumado a ciertas decisiones polémicas tanto en primera división como en la segunda categoría. El torneo de 30 equipos, que el presidente de AFA defiende constantemente, es ampliamente criticado por periodistas e hinchas.

CLOSS TAMBIÉN EXPLOTÓ CONTRA CHIQUI TAPIA: El periodista no se guardó nada y apuntó contra los arbitrajes y los beneficios a Barracas Central.

"Te deja sin fuerzas. Las cosas no van a cambiar. Si van a la Libertadores o la Sudamericana les van a pedir que les perdonen la…



Chiqui Tapia habló sobre los arbitrajes del fútbol argentino

El presidente de la AFA, en diálogo con Olé, fue consultado sobre los errores arbitrales en el fútbol argentino y aclaró: "No siempre es culpa del árbitro, cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera, no por un error arbitral". Con respecto a las ayudas a Barracas Central, Tapia opinó que "siempre hay sugestiones, como también pasaba con Grondona".

"NO SIEMPRE LA CULPA ES DEL ÁRBITRO. CUANDO UN EQUIPO PIERDE ES PORQUE EL OTRO LO SUPERA, NO ES POR UN ERROR ARBITRAL"

Chiqui Tapia, sobre el arbitraje argentino.

Olé Sports Summit



Chiqui Tapia, sobre el arbitraje argentino.



Con respecto al torneo de 30 equipos, Chiqui Tapia defendió la postura de la AFA señalando que son una federación formadora y que el tener 30 equipos en primera división "significa 10 equipos más en Primera, significa un mínimo de 300 jugadores más, son 10 cuerpos técnicos más".

"Somos formadores y por eso tenemos un torneo de 30 equipo"

"Porque 30 equipos significa 10 equipos más en Primera, significa un mínimo de 300 jugadores más, son 10 cuerpos técnicos más".

Claudio Tapia, vía @diegocoraok



“Porque 30 equipos significa 10 equipos más en Primera, significa un mínimo de 300 jugadores más, son 10 cuerpos técnicos más”.



Claudio Tapia, vía @diegocoraok



El formato del torneo fue cambiando constantemente a lo largo de los años, e incluso tuvo diferentes cambios en el medio de los torneos. La temporada pasada se anularon los descensos a mitad de año, en este Clausura se agregó el tiempo extra en los cruces de playoff. Estos son algunos ejemplos del manejo inestable del fútbol argentino.

Tapia tampoco resiste su propio archivo, ya que en el Libero versus, con TyC Sports, en 2019, el dirigente de AFA destacaba que la Primera Nacional debía tener 22 equipos -hoy tiene 38- y la primera división entre 18 y 20.