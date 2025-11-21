El sorpresivo motivo por el que Carlos Bianchi no va a La Bombonera a ver a Boca

El exentrenador del xeneize participó del Olé Summit y realizó una fuerte confesión. Su análisis sobre Gallardo y su amor por Vélez.

Hace rato Carlos Bianchi no se ve por La Bombonera . Pero se sabe que en el interior de su vivienda suele aparecer en la pantalla los partidos que disputa el equipo que entrena Claudio Úbeda y tiene como referentes a Leandro Paredes y Edinson Cavani.

Durante el evento Olé Summit el entrenador múltiple campeón con el xeneize reveló los motivos por los cuales no asiste a La Bombonera. “¿Por qué no voy a ver a Boca? Por respeto. Al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos… A Vélez voy porque es mi casa , nací ahí”, contó.

Por otra parte, contó cómo transitó el final de su carrera como entrenador: “Desde el momento en que uno deja de trabajar, tiene que disfrutar de estar en familia. Cuando la ruta se va acabando, uno tiene que planear hacer otras cosas. Lo más importante para mí es mi familia. Uno tiene el placer egoísta de estar en el fútbol, pero uno tiene que darse cuenta de los placeres están en muchos lados. Si yo hubiera podido jugar toda la vida lo hubiera hecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1991847072144805942&partner=&hide_thread=false [DEPORTES] "No voy a ver a Boca por respeto al que está trabajando": Bianchi aseguró que solo iría a La Bombonera por "algún homenaje" y lamentó "los cantitos" que piden su vuelta. https://t.co/wDZ1HDauKa pic.twitter.com/Mr5VcmLKGR — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 21, 2025

“Miro partidos de fútbol que sean parejos. Cuando digo parejo me refiero a que Chacarita con Sarmiento es parejo, Boca con Chacarita no es parejo. Boca-River es parejo, estás en más incertidumbre del resultado, se encuentran dos potencias. En París me invitan a ver los partidos siempre, los únicos que voy son los de la Champions. Cuando hay una diferencia muy grande no le encuentro placer. El último Boca-River lo vi, fue parejo. Hasta el minuto 45 River tuvo el monopolio del juego, después del gol cambió el partido”, contó entre otros temas.

En su relato se refirió a su pasión por el xeneize: “Yo una vez dije que me sentía bostero… soy de Vélez. Uno se hace hincha de la camiseta que se pone. La primera vez que me puse la camiseta de Vélez fue para jugar cuando tenía 12 años".

“El domingo Boca juega contra Tévez. Y si gana, después se puede cruzar con Guillermo. A los dos los veo bien. No soy de los técnicos que corren al costado de la cancha. Yo pienso que los dos, como Mauricio Pellegrino, que va a jugar la final este sábado, también está haciendo un gran trabajo. Con Eduardo (Domínguez, su yerno) hablo lo justo de fútbol, no quiero pecar de consejero”, palpitó sobre el encuentro que tendrá el xeneize.

bianchi.png Carlos Bianchi entrando al campo de juego en La Bombonera. Foto: Prensa Boca

Sobre una posible invitación de Riquelme apuntó: “¿Si Román me invita a la Bombonera? Dejémoslo tranquilo que está en un buen momento. Vivamos el presente, está en la subida. Con Román cruzamos un WhatsApp de vez en cuando. Nunca me ofreció nada. Es un tema, ser dirigente de un club, nunca quise ser dirigente porque no es fácil”.

Sobre el presente de Marcelo Gallardo en River

“La de Gallardo es una situación difícil, el primero que no la quiere vivir es Gallardo. Lo que menos esperaba es la situación actual. Pero te llega y hay que buscarle la vuelta. Ya tiene muchos años de DT y está preocupado. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Vos creés que a Hamilton le da placer estar decimoquinto en la F1?, soltó.