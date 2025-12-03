Estados Unidos suspendió las solicitudes de inmigración para 19 países: qué pasa con Argentina

Se dio a conocer cuáles son los países afectados por la medida del gobierno de Trump. "La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", afirmaron.

El gobierno de Trump analiza ampliar los criterios de USCIS para rechazar las solicitudes de green card de inmigrantes.

E l gobierno de Donald Trump anunció que se suspenderán todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de distintos lugares del mundo. Esta lista de prohibición de viajes abarca a 19 países y se detiene así el procesamiento de las "green card" y ciudadanía estadounidense para un amplio sector de la población.

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragesser, confirmó que esta pausa busca garantizar que " quienes se conviertan en ciudadanos sean los mejores entre los mejores . La ciudadanía es un privilegio, no un derecho", afirmó a diversos medios estadounidenses.

Altos cargos estadounidenses habían indicado los últimos días que endurecerían las políticas migratorias luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros en Washington. Algunos de los países que se encuentran afectados dentro de esta lista son Cuba, Haití y Venezuela.

Cuál es la situación de Argentina y qué otros países comprenden la lista

La Casa Blanca restringió totalmente la entrada de ciudadanos de 12 países que, según el Gobierno, tienen "deficiencias en materia de control y verificación" y representan "un riesgo muy alto" para Estados Unidos: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

En esta lista no se encuentra Argentina, ya que actualmente en un buen momento de relación, tanto así que la semana pasada ambos países firmaron un acuerdo destinado a agilizar los procesos en la Aduana y fortalecer el intercambio de información entre ambos países.

Por otra parte, el Gobierno estadounidense también restringió y limitó parcialmente la entrada de ciudadanos de siete países "que también suponen un alto riesgo para Estados Unidos": Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Las nuevas reglas podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes y a más de 50.000 que habían recibido concesiones de asilo durante la Administración del expresidente Joe Biden y habían quedado en suspenso.

Por el momento no se tomaron medidas contra los inmigrantes de esos países que ya se encontraban en territorio estadounidense antes de la entrada en vigor de la prohibición de viajes. Ahora la noticia del USCIS significa que quienes ya se encuentran en Estados Unidos, independientemente de su fecha de llegada, estarán bajo un escrutinio más riguroso.

Qué se sabe del ataque de soldados de Estados Unidos

Altos cargos estadounidenses habían indicado en los últimos días que endurecerían las políticas migratorias, luego de que dos soldados de la Guardia Nacional fueran atacados a tiros en Washington.

El sospechoso del ataque, que se cobró la vida de un soldado, es un ciudadano oriundo de Afganistán que el martes se declaró no culpable de cargos de asesinato. El hombre llegó a Estados Unidos durante las evacuaciones masivas que siguieron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán en 2021.

"El USCIS tiene un papel central en impedir que terroristas busquen refugio en Estados Unidos", señala el memorando gubernamental. Asimismo, se estable que EE.UU comprobó recientemente "lo que la falta de evaluación, verificación y priorización de adjudicaciones rápidas puede hacerle al pueblo estadounidense".