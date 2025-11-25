El mal momento que vivió una actriz de American Pie: la filmaron en mal estado y dijo que adulteraron su trago

Tara Reid fue asistida en el lobby de un hotel de Chicago tras ser vista con dificultades, lo que motivó su derivación a un centro médico.

El video fue captado por una persona que se encontraba en el lobby del hotel y observó la descompensación de la actriz.

La actriz Tara Reid , recordada por su papel de Vicky Lathum en la exitosa saga de American Pie , atravesó un pésimo momento el fin de semana en el lobby de un hotel de Chicago , donde fue filmada con dificultades para mantenerse en pie luego de haber ingerido bebida presuntamente adulterada en el bar del lugar.

El episodio ocurrió antes de que la actriz recibiera atención médica y fuera trasladada a un centro de salud de aquella ciudad de Estados Unidos para profundizar la evaluación de su salud.

Las imágenes que publicó el medio TMZ en sus redes sociales mostraron cómo varias personas del lugar se acercaron para ofrecer ayuda mientras intentaban contener la situación. Según se informó, el video fue captado por una persona que se encontraba en el área común del hotel y que observó la descompensación de la actriz .

Las imágenes reflejan cómo el personal del lugar intervino para garantizar que recibiera asistencia adecuada mientras la ayudaban a sentarse en una silla de ruedas y coordinaban su traslado hacia un centro de salud.

“No sabes quién soy. Soy famosa. Soy actriz”, exclamó en ese momento, según testigos del hecho.

Los médicos que la atendieron ordenaron estudios de rutina y la mantuvieron en observación durante un período breve. Tras finalizar los exámenes, Reid recibió el alta y luego de retirarse del hospital destacó que el trago que había ingerido antes de llegar al lobby del hotel no se encontraba en su estado original.

La explicación de la actriz después de recibir atención médica

La actriz de 50 años sostuvo que la bebida había sido adulterada, aunque no se difundieron mayores detalles adicionales sobre cómo habría ocurrido la supuesta manipulación.

En declaraciones a TMZ, Reid relató que alrededor de las 22.30 del sábado fue al bar del hotel y que, al regresar del baño, encontró su copa cubierta con una servilleta.

Según el mismo relato, la actriz retiró la servilleta y, pese a la duda, continuó tomando el vino. Treinta minutos después comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento durante ocho horas.

American pie 3 La actriz Tara Reid es recordada por su trabajo en la saga “American Pie”, donde interpretó a Victoria Lathum.

La artista explicó que el personal del hospital le informó que estaba “drogada”, aunque calificó la explicación como “vaga” porque no se le precisó qué sustancia había consumido.

También señaló que, antes de sentirse mal, había estado conversando con un grupo de influencers que se encontraban grabando contenido en el mismo bar. Según recordó, uno de ellos salió con ella a fumar y, al regresar, encontró su bebida tapada con la servilleta.

Reid indicó que solo había tomado una copa de vino antes de regresar a su habitación. Además, aclaró que en el pasado había estado en rehabilitación por consumo de drogas, pero que en la actualidad solo bebe de manera ocasional.

La palabra del representante de Tara Reid

El representante de la actriz emitió un comunicado en el que informó que Reid presentó “una denuncia policial tras un incidente en el que cree que su bebida fue manipulada”. Dijo, además, que está “cooperando plenamente con la investigación”.

En el mismo texto, pidió privacidad y señaló que la actriz “no hará más comentarios por el momento”.

Reid es reconocida por su trabajo en la saga “American Pie”, donde interpretó a Victoria Lathum en las entregas de 1999, 2000 y 2012, aunqe también participó en producciones como “Leyenda Urbana”, series como “Scrubs”, en el rol de Danni Sullivan, y el reality “Taradise”.

Nacida en Wyckoff, Nueva Jersey, comenzó su carrera en la década de 1980 y mantuvo una presencia constante en cine y televisión. Recientemente, realizó una aparición especial en “The Boys”.