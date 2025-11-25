Mundial de fútbol 2026: con la Selección argentina confirmada, ya se definieron las cabezas de serie

Aquí te contamos todos los detalles sobre las cabezas de serie de los grupos de cara al sorteo del Mundial 2026 . Con la Selección argentina confirmada, estos serán los otros 11 conjuntos nacionales que encabezarán las zonas.

La cuenta regresiva para la cita mundialista ya comenzó. Y, en orden estrictamente cronológico, los ojos del planeta fútbol posarán su mirada en el sorteo de la próxima Copa del Mundo , que se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 14 horas de la Argentina , en el Centro Kennedy de Washington DC, en Estados Unidos. Con la publicación del último ranking de selecciones, la FIFA ya definió a los 12 equipos que serán cabeza de serie en la tan esperada ceremonia. Con la Selección argentina confirmada, ¿cuáles son los otros 11?

Cabe recordar que, según lo había estipulado la FIFA, el ranking de selecciones que el máximo organismo del fútbol diera a conocer el último 19 de noviembre de 2025 sería el determinante para saber con precisión los nombres de las selecciones nacionales que encabezarían cada una de las 12 zonas en el sorteo de la Copa previsto para el 5/12.

Con la Selección argentina confirmada, los otros países ya definidos como cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026 son:

Argentina

México;

Canadá;

Estados Unidos;

España;

Francia;

Inglaterra;

Portugal;

Países Bajos;

Brasil;

Bélgica

y Alemania.

De esta manera, el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026 incluirá a los tres países sede (México ya fue asignado al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo C) y a los nueve equipos mejor ubicados en el ranking FIFA que ya se clasificaron al Mundial: Argentina; España; Francia; Inglaterra; Portugal; Países Bajos; Brasil; Bélgica y Alemania.

En relación a la clasificación de los equipos europeos, cabe recordar que, recientemente, Alemania selló su pasaporte a la próxima Copa del Mundo luego de liderar el Grupo A (relegó a Eslovaquia a la segunda ubicación); Francia ganó el Grupo D (Ucrania fue su escolta); España el Grupo E (por encima de Turquía); Portugal el Grupo F (Irlanda quedó en la segunda colocación); Países Bajos el Grupo G (relegó a Polonia); Bélgica el Grupo J (aventajó por dos unidades a Gales) e Inglaterra el Grupo K (le sacó 10 puntos a Albania).

De cara al sorteo del Mundial 2026, cabe reponer que los bombos 2, 3 y 4 se completarán cada uno con las siguientes 12 selecciones mejor posicionadas en el ranking FIFA –que se hayan clasificado al Mundial- en orden descendente, para garantizar un equilibrio deportivo entre los integrantes de los grupos y evitar así que los conjuntos más fuertes se enfrenten entre sí en la fase inicial.

Un dato importante: las selecciones pertenecientes a una misma confederación no podrán compartir grupo. La excepción a esta norma es Europa, continente que presentará a 16 representantes y que podrá tener hasta dos equipos por grupo. Así, en la ceremonia se sorteará en orden alfabético cada uno de los grupos. Hasta el momento, las siguientes selecciones se clasificaron al Mundial 2026:

Alemania.

Arabia Saudita.

Argelia.

Argentina.

Australia.

Austria.

Bélgica.

Brasil.

Cabo Verde.

Canadá.

Colombia.

Corea del Sur.

Costa de Marfil.

Croacia.

Curazao.

Ecuador.

Egipto.

Escocia.

España.

Estados Unidos.

Francia.

Ghana.

Haití.

Inglaterra.

Irán.

Japón.

Jordania.

Marruecos.

México.

Noruega.

Nueva Zelanda.

Países Bajos.

Panamá.

Paraguay.

Portugal.

Qatar.

Senegal.

Sudáfrica.

Suiza.

Túnez.

Uruguay.

Uzbekistán.

Con un total de 42 equipos confirmados, aún resta conocer los nombres de 6 selecciones: 4 serán de Europa y 2 a confirmar de entre las otras cinco confederaciones (estas últimas dos plazas surgirán del torneo por la repesca internacional, que se desarrollará en marzo de 2026).