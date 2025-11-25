Macabro: un hombre se disfrazaba de su madre fallecida para seguir cobrando la pensión

El hombre fue descubierto en el registro civil cuando fue renovar el documento de su madre con peluca y maquillaje.

El escalofriante episodio ocurrió en Italia , cuando los funcionarios municipales descubrieron que la mujer que acudió al registro civil para renovar su carnet de identidad, era en verdad un hombre simulando ser su propia madre .

El episodio ocurrió el pasado 11 de noviembre, en la localidad de Borgo Virgilio , en la provincia de Mantua, Italia. Según trascendió, un enfermero de 57 años acudió al ayuntamiento vestido de mujer, con peluca, collar de perlas, pendientes, maquillaje y las uñas pintadas. El disfraz, tenía como objetivo conseguir la renovación del documento de identidad de su propia madre, Graziella Dall'Oglio.

Ante la escena, los funcionarios municipales notaron algo extraño y decidieron llamar a la policía. Al llegar, los oficiales constataron que no solo se trataba de un hombre sino que era el hijo de la mujer que afirmaba ser.

Un hallazgo macabro

Luego de descubrir las intenciones del hombre, los agentes de la policía se dirigieron a su domicilio sin imaginar lo que encontrarían.

En el lugar, hallaron el cadáver de la madre momificado. Según las fuentes del caso, el cuerpo habría sido ocultado durante tres años por su hijo, con el objetivo de seguir cobrando su pensión, según las misma fuentes.

hombre disfrazado madre

Este lunes, el periódico Corriere della Sera publicó la fotografía de carné que el hombre se hizo vestido supuestamente de su madre para tratar de seguir cobrando su pensión.

El hombre, fue denunciado por los agentes acusado de los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.