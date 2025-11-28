Donald Trump realizó un polémico anuncio sobre la inmigración tras el ataque en Washington

El presidente anunció que buscará suspender el ingreso desde países que calificó como “tercer mundo” y adelantó medidas sobre visados y beneficios.

Donald Trump realizó este viernes por la madrugada un polémico e importante anuncio sobre la política migratoria de Estados Unidos . El presidente de ese país advirtió que buscará suspender de manera permanente la inmigración procedente de los países que calificó como “del tercer mundo”.

Lo afirmó después del tiroteo presuntamente llevado a cabo por un ciudadano afgano en los alrededores de la Casa Blanca, en Washington , que le causó la muerte a una agente de la Guardia Nacional de 20 años, a la que Trump identificó como Sarah Beckstrom, e hirió a otro.

" Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el republicano en una extensa publicación en sus redes sociales.

La afirmación fue acompañada por otras referencias a visados, beneficios, expulsiones y revisiones administrativas vinculadas al ingreso y permanencia de extranjeros.

La publicación fue realizada el Día de Acción de Gracias y estuvo acompañada por datos que Trump atribuyó al censo, además de críticas a funcionarios y procesos vigentes. También incluyó advertencias sobre la posibilidad de revocar “millones” de visados emitidos durante la gestión de Joe Biden.

En esa comunicación, sostuvo que la cantidad de población extranjera en el país genera presiones sobre educación, salud, vivienda, seguridad y otras áreas del sistema público.

El saludo por el Día de Acción de Gracias que escondió al importante anuncio

Trump acompañó su anuncio con una publicación que comenzaba con un saludo festivo. "Un muy Feliz Día de Acción de Gracias a todos nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses", se leyó al inicio del texto.

El mensaje, además, incorporó evaluaciones sobre la situación interna del país y críticas a decisiones migratorias implementadas por su predecesor, Joe Biden.

Entre otras cosas, el republicano dijo que "la población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo)", y enumeró los sectores en los que considera que existe presión sobre los servicios públicos.

También sostuvo que un migrante con determinados ingresos podría recibir beneficios anuales superiores a su salario y vinculó esta situación con lo que describió como “disfunción social”.

Además, agregó referencias a grupos de migrantes instalados en distintos puntos del país y a funcionarios estatales y federales, mencionados con críticas directas.

"Pausaré permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", sentenció.

Polémico anuncio sobre inmigración en Estados Unidos: los puntos principales

El mandatario estadounidense manifestó también que impulsará expulsiones de quienes considere una carga pública o un riesgo para la seguridad de su país.

“Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país, terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaré a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental”, avisó.

En el mismo mensaje mencionó una supuesta utilización de un sistema de firma automática durante la administración pasada, al que denominó “Autopen”, para aprobar admisiones que describió como irregulares y expresó que intentará revertirlas.

Trump cerró la publicación con una frase dirigida a distintos sectores, nuevamente mencionando una festividad típica de su país.

"Aparte de eso, FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que Estados Unidos representa. ¡No estarán aquí por mucho tiempo!", completó.