Masacre en California durante un cumpleaños infantil: 4 muertos y 14 heridos tras un tiroteo

La policía de Estados Unidos busca al atacante que dejó como víctimas fatales a cuatro personas en California.

Una violenta masacre en California conmocionó a la ciudad de Stockton luego de que un tiroteo en plena fiesta de cumpleaños infantil dejara un saldo de al menos cuatro muertos y catorce heridos . El ataque se produjo en un local de comida rápida donde se desarrollaba la celebración familiar.

Según información brindada por según Heather Brent, portavoz de la Oficina del sheriff del condado de San Joaquín, entre los heridos por disparos se encontraban niños y adultos . Las autoridades no informaron de inmediato sobre el estado de salud de las personas trasladadas a hospitales de la zona.

“Los primeros indicios sugieren que este podría haber sido un incidente selectivo” , declaró Brent en una conferencia de prensa. “Esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada”, añadió.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 6:00 p.m. hora local en la zona norte de la ciudad. El salón de comidas, que comparte estacionamiento con varios negocios, incluyendo un Dairy Queen, albergaba la celebración familiar, dijo Brent. Stockton está a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.

El atacante está prófugo

Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos y el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

Los testigos, por su parte, han descrito como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros, según informes policiales. Un residente de la zona declaró a ABC10 que escuchó varias ráfagas de disparos.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la regidora ha pedido la colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", ha concluido.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.

Masacre en un club de campo de Estados Unidos: un hombre muerto

Las masacres y los tiroteos se repiten con frecuencia en Estados Unidos, en este sentido, el pasado mes de septiembre un tirador irrumpió en un club de campo ubicado en New Hampshire, y abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraban en ese sitio y mató a un hombre de 59 años. Según informaron fuentes del caso, el agresor había sido empleado del lugar, aunque no conocía a la víctima.

El incidente, que dejó a otras dos personas heridas por los disparos, se registró en el Sky Meadow Country Club en Nashua, cuando según la información oficial proporcionada por el Fiscal General estatal, John M. Formella, “un hombre adulto entró al club y disparó varias veces”.

“Un hombre adulto murió por disparos, y varias personas más resultaron heridas”, expresó esa comunicación. La familia de la víctima dijo que se interpuso entre el agresor y ellos para salvarlos.

Nashua estados unidos 2 El tirador fue identificado como Hunter Nadeau, un joven de 23 años que trabajaba en el club de campo.

El texto, además, destacó que “el presunto tirador fue detenido en el lugar por agentes de policía de Nashua” y que, momentos después del incidente, no existía “una amenaza para el público”.

También se aclaró que, si bien los informes iniciales dieron cuenta de dos tiradores, esa información era errónea.

Algunas versiones sostuvieron que en el lugar se estaba realizando una boda, aunque esto no fue confirmado de manera oficial. Tampoco se ratificó que el atacante hubiera ingresado enmascarado al grito de "los niños están a salvo" y "Palestina libre".