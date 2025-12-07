Depravado le mostró los genitales a una niña: queda preso en su casa y sale a trabajar

Era amigo del padre de la chiquita y vivían en un inquilinato de Cipolletti. Aprovechó que el hombre se había dormido para cometer el hecho que afectó a la víctima.

El depravado fue condenado en un juicio abreviado realizado en los tribunales de Cipolletti. Cumplirá prisión domiciliaria con seguimiento satelitar y autorización para salir a trabajar.

Un sujeto con un alto grado de perversión fue condenado a ocho meses de prisión por haberle mostrado sus genitales a una niña , hija de un amigo con quien había compartido una comida.

La pena acordada en un juicio abreviado en el que admitió su culpa, es efectiva porque tiene antecedentes delictivos . Sin embargo por pedido de la defensa la podrá cumplir en forma domiciliaria , con el monitoreo de una tobillera satelital y la posibilidad de salir a trabajar y para realizar un tratamiento psicológico.

El incidente ocurrió el 21 de julio de 2023 en un inquilinato de Cipolletti donde vivía el papá de la criatura . Ese día lo había ido a visitar y compartieron una comida con AGP -así lo identifica la Justicia-, quien también vivía en la pensión. Pero tras la cena el padre se quedó dormido, y esa circunstancia la aprovechó AGP, quien se bajó el cierre del pantalón y sacó su pene, exhibiéndoselo a la chiquita, lo que se consideró un menoscabo a su “libertad sexual”.

Llorando le contó al padre

Al verlo, la víctima se fue al baño a llorar. Pero al salir el depravado le volvió a mostrar su miembro viril desnudo por fuera del pantalón.

Allí la nena despertó a su padre y le contó lo sucedido, por lo que el hombre lo echó de la pieza. Posteriormente presentaron la denuncia.

AGP fue imputado por el delito de “exhibiciones obscenas” y la causa avanzó hacia el juicio, que se concretó a principios de noviembre último.

Los investigadores lograron reunir pruebas que instalaban al acusado como culpable. Contaban con la declaración de la niña en cámara Gesell, el testimonio de su madre y su padre, a quienes les contó lo sucedido, como también lo manifestado por policías que intervinieron en la pesquisa y profesionales de la OFAVI (Oficina de Atención a la Víctima) que entrevistaron y asistieron a la menor.

Propuesta de pena

La Alejandra Altamira propuso declararlo culpable e imponerle una condena de seis meses de prisión de cumplimiento obligatorio, dado que en mayo de 2022 lo habían sentenciado a seis meses de prisión de ejecución condicional por un delito no precisado.

El acuerdo establecía revocarle la condicionalidad de ese castigo y unificárselo por un total de ocho meses de cárcel, a cumplir tras las rejas.

El defensor Oficial Mario Nolivo informó que el hombre aceptaba el ofrecimiento con el tenor de la sanción, con lo que quedó establecido que se hacía cargo de haber cometido el hecho.

No obstante Nolivo requirió que la prisión la cumpla con la modalidad domiciliaria, con el control de un dispositivo GPS y autorización para salir a trabajar de lunes a viernes de 7:30 a 17:30 en un domicilio no precisado.

El abogado fundamentó el pedido en que se trataba de una “condena corta en el tiempo” y la “situación de las unidades carcelarias”. Además dijo que su asistido se comprometía a completar un tratamiento psicológico iniciado “para evitar repetición de actos” como el que fue juzgado. Para ello solicitó que le permitieran asistir a la terapia una vez por mes.

La fiscal Altamira no objetó el planteo de la defensa. Dijo que el padre de la niña ya no vive más en el inquilinato, y que además ambos progenitores avalaron la pena acordada y el resto de los beneficios.

Al analizar la propuesta de las partes el juez Julio Sueldo y dictó el fallo en los términos consensuados.