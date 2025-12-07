Incendio forestal amenaza la zona del aeropuerto de Chapelco y se despliega un amplio operativo

Un incendio avanza cerca del aeropuerto Chapelco y obliga a un amplio despliegue de brigadistas, aeronaves y equipos de emergencia para frenar su avance.

Un incendio forestal de rápido avance se desató en las últimas horas en las cercanías del Aeropuerto de Chapelco , Aviador Carlos Campos, generando preocupación entre autoridades locales y organismos de emergencia debido a la proximidad del fuego a áreas operativas y comunidades aledañas.

Según informaron fuentes municipales, el fuego se inició en una zona boscosa al sureste del aeropuerto, favorecido por fuertes vientos y las altas temperaturas que afectan a la región en los últimos días. Aunque por el momen to no se reportaron daños en instalaciones aeroportuarias , el humo obligó a las autoridades a evaluar posibles restricciones operativas.

Personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, trabajan de manera coordinada para contener el avance de las llamas.

incendio forestal zona Aeropuerto Chapelco Info Los Andes

El incendio, que alcanza la vegetación situada cerca del aeropuerto y del campo de golf, evoca un episodio similar registrado a finales de febrero de 2024 en esa misma zona (entre el Golf y el aeropuerto). En aquella ocasión, el fuego -de considerable magnitud- fue controlado y sofocado con rapidez gracias a la intervención conjunta de varias dotaciones de bomberos y organismos provinciales, sin que se reportaran personas heridas.

Qué se sabe hasta el momento del incendio

Las autoridades recomendaron a vecinos y visitantes evitar la zona del aeropuerto y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Asimismo, pidieron extremar los cuidados y recordar que la región se encuentra en nivel alto de riesgo de incendios.

Si bien el aeropuerto continúa operando, no se descartan eventuales modificaciones en vuelos dependiendo de la evolución del siniestro y la densidad del humo.

Aún no se determinó el origen del incendio, pero especialistas trabajan para establecer si fue consecuencia de causas naturales o de algún tipo de negligencia humana.

incendio forestal chapelco

Neuquén refuerza la lucha contra los incendios forestales

Hace poco más de un mes, desde la Provincia aseguraron que Neuquén se prepara para enfrentar una temporada de incendios forestales que- según todos los pronósticos - será particularmente dura. La falta de nieve en invierno, las lluvias tardías y el crecimiento acelerado de pastizales secos forman un cóctel peligroso en el inicio de la primavera. “Incendios vamos a tener. Lo importante es estar listos para el ataque inicial”, advirtió Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos.

La funcionaria explicó que la estrategia se basa en reforzar tanto la capacidad de respuesta como la prevención comunitaria. La primera línea de defensa está en las brigadas provinciales, que este año recibirán equipamiento renovado y de última generación, tras décadas de carencias.

“Lo que buscamos es un ataque rápido y eficiente: que ante un foco, todo el recurso disponible se concentre de inmediato en sofocarlo”, explicó Ortiz Luna en declaraciones radiales. Recordó que en el incendio del Valle Magdalena, el más grave en la historia neuquina, la provincia debió improvisar con equipos obsoletos, algunos de los años ’50 y ’60, que hoy están siendo reemplazados.