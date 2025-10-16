CALF y BPN firmaron un acuerdo para promover la energía solar con financiamiento accesible

A través de esta alianza, los usuarios podrán acceder a una línea de préstamos personales con destino específico para energías sustentables.

La cooperativa CALF firmó un convenio con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para que la unidad de servicios CALF RENOVA pueda ofrecer sus sistemas de generación solar fotovoltaica con financiación directa del Banco , destinada tanto a personas físicas como jurídicas.

A través de esta alianza, los usuarios podrán acceder a una línea de préstamos personales con destino específico para energías sustentables, que financia hasta el 100% del valor de los equipos, materiales y servicios necesarios para la instalación de sistemas solares, incluyendo el IVA.

De esta manera, CALF RENOVA se incorpora al programa del Club de Beneficios BPN, posibilitando que los vecinos, vecinas y empresas de la provincia puedan invertir en soluciones de generación renovable con condiciones de pago accesibles y el respaldo de la cooperativa y del banco provincia.

“Este convenio es un paso más en el camino de la transición energética. Buscamos que cada hogar y cada PyME de Neuquén tenga la posibilidad real de generar su propia energía limpia, con acompañamiento técnico y financiero local”, destacaron desde la conducción de CALF.

La iniciativa refuerza el compromiso de CALF con la promoción de energías renovables, la eficiencia energética y el desarrollo sostenible de la región, impulsando la participación activa de los usuarios en la construcción de un modelo energético más responsable y colaborativo.

Otro acuerdo entre Calf y BPN

CALF y la Asociación Mutual del Personal del Banco Provincia de Neuquén firmaron el pasado martes 15 de julio dos convenios de colaboración mutua para potenciar el servicio de Sepelios a los empleados del sistema financiero y brindarle al personal de la Cooperativa el acceso a espacios recreativos.

El primer convenio, rubricado en la sede de CALF contempla la prestación al personal de la mutual, el servicio solidario de sepelios y toda asistencia adicional, independientemente de que sean usuarios del servicio de energía eléctrica.

La firma de los acuerdos forma parte del plan estratégico desarrollado por las actuales autoridades con el objetivo de "ser un puente para llegar con la cobertura del servicio social a todos los vecinos y vecinas", hasta un radio de 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén y disponer para los empleados mejoras en su recreación individual y familiar.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario general, Leonardo Ferreira, la vicepresidente Alejandra Quiroga y el responsable del Servicio Solidario de Sepelios, Rubén Domínguez. En tanto, por parte de la Mutual lo hicieron su titular, Hebert Raúl López, y los vocales Jorge Samoronne y Jorge Edwards.

“Hoy dos entidades hermanas hacen realidad una propuesta que venimos trabajando hace un tiempo con las autoridades de la Mutual del personal del BPN la que consiste en brindarles a los empleados fuera de convenio la posibilidad de acceder a los servicios de la Mutual del Personal del BPN” declaró Ferreira.

El convenio establece que la Mutual del Personal del BPN, deberá adherir a sus afiliados al servicio social, garantizando cobertura al titular, su cónyuge e hijos cuyo monto del valor de la cuota social es de $ 9.140,36 mensual al día de la fecha, quedando dicho monto sujeto a las actualizaciones semestrales.

El presente convenio tendrá vigencia durante doce meses prorrogable tácitamente por periodos iguales sucesivos.

Domínguez señaló que “este acuerdo se suma a los que viene llevando adelante esta gestión. Para nosotros poder acompañar y sumar al crecimiento que se viene dando en el área de sepelios es fructífero para toda la comunidad”.