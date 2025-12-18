ATEN cerró las paritarias 2026 con el Gobierno: punto por punto, el acuerdo completo

Lo hizo este jueves después del mediodía en Plaza Huincul, luego del plenario de secretarios generales que ratificó la decisión de la mayoría de las asambleas de Neuquén.

El sindicato docente ATEN firmó el acuerdo salarial con el Gobierno provincial, en el marco de las paritarias 2026. Lo hizo este jueves después del mediodía en Plaza Huincul, luego del plenario de secretarios generales que ratificó la decisión de la mayoría de las asambleas de Neuquén.

El Plenario sesionó en el marco del Paro Provincial contra la reforma laboral, previsional y educacional impulsado por el gobierno nacional y que fue ratificado por unanimidad ante el brutal ataque a la clase trabajadora que estos proyectos implican. Aten se declara en Estado de Alerta y movilización.

"Desde cada seccional se garantizó de manera situada la máxima participación de los trabajadores de la educación para analizar la propuesta, contextualizando cada realidad desde las seccionales -sobre todos aquellas que poseen escuelas que se encuentran en territorios muy distantes entre sí. Todos fueron poniendo en valor diferentes puntos del acta y planteando temas pendientes de acuerdo a las diferentes realidades", se indicó desde el gremio docente.

aten acuerdo paritaria2

"Las seccionales analizaron el contexto nacional y provincial, la defensa de las conquistas de derechos que contiene el acuerdo y se puso de manifiesto mayoritariamente que se rompió el techo salarial que quería imponer el gobierno nacional y la defensa del régimen de licencias y franquicias de todos los docentes", se indicó.

Desde ATEN dijeron que "un párrafo aparte merece la enorme participación de más de 4000 compañeros en las enormes asambleas de toda la provincia".

La aceptación de la propuesta salarial del gobierno de Neuquén por parte de ATEN dejó otra vez un territorio sindical dividido, más allá de que prendió fuerte la propuesta dele IPC anualizado. Hay una grieta histórica entre la conducción provincial, mucho más negociadora del TEP (Trabajadores Por la Educación Popular) y algunas seccionales combativas de la Multiocolor.

Con 2.520 votos a favor del TEP contra 1.449 de la Multicolor, una diferencia de 1.071 sufragios, el gremio docente resolvió dar por terminado el conflicto, pese al fuerte rechazo expresado en la capital y otras localidades del interior de la provincia de Neuquén. El 64% de los asambleístas votó la aceptación mientras que el 36% optó por el rechazo.

El acuerdo completo entre ATEN y el Gobierno

Sobre el aumento por IPC

Aplicar una actualización salarial por IPC para el período comprendido entre mes de enero 2026 a diciembre de 2026. Los periodos de actualización se aplicarán en los meses de abril de 2026, julio de 2026, octubre 2026 y enero 2027.

Actualización abril de 2026: se considerará el salario del mes de marzo de 2026 al que se le aplicará las variaciones de IPC de los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

Actualización julio 2026: IPC acumulado de los meses de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de abril de 2026.

Actualización octubre 2026: IPC acumulado de los meses de julio, agosto y septiembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de julio de 2026.

Actualización enero 2027: IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el salario conformado en la última actualización realizada en el mes de octubre de 2026.

Sobre el adicional

Respecto al Adicional al Desarrollo Profesional Docente, no dará lugar a la percepción del mismo únicamente aquella inasistencia comprendida en el código 2106.

Sobre los bonos

Otorgar una compensación neta, no remunerativa y no bonificable, de carácter extraordinario por cargo consistente en una primera cuota equivalente a pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000), a las y los trabajadores del Escalafón Docente, activos durante el mes de diciembre 2025, a abonarse dentro de la segunda quincena del mes de enero de 2026 y una segunda cuota cuyo monto resultará de tomar como base el importe de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000) que será abonada en la segunda quincena de septiembre de 2026 a los docentes activos al mes de agosto de 2026. La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedra se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija para cada hora cátedra. En caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo. Para los cargos de 35 y 40 horas el cálculo se realizará con metodologla FONID y será extensiva al sector pasivo en las proporciones establecidas por Ley y solventados con fondos del Tesoro Provincial.

Sobre asignaciones, FONID, boleto y otros ítems

Actualizar por IPC ponderado los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

Garantizar durante el Ejercicio 2026 la continuidad en el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del concepto "Conectividad Nacional", los cuales serán afrontados con recursos propios del Tesoro Provincial, en las mismas condiciones y modalidades de liquidación vigentes al mes de diciembre de 2025, sin perjuicio de la prosecución de los reclamos que correspondan ante el Estado Nacional

Dar inicio al proceso para la implementación de un beneficio de Boleto docente, del transporte público interurbano, con aplicación a partir Ciclo Lectivo 2026.

Conformar la Mesa Técnica para el mes de febrero 2026, la que en un plazo no mayor a 60 días deberá establecer las definiciones técnicas, relevamiento criterios respecto al alcance, sectorización y metodologia a implementar. La misma será integrada por representantes de la Dirección Provincial de Transporte del MEPel, el Consejo Provincial de Educación (CPE) y representantes de ATEN.

Establecer a partir del 01 de enero de 2026, un adicional a las y los trabajadores que desarrollan funciones de modalidad de Educación en Contexto en Privación de la Libertad, en razón de las condiciones particulares de prestación del servicio y la especificidad del ámbito laboral. Dicho adicionaltendrá caracter remunerativo bonificable y será equivalente a 500 puntos para un cargo de 25 horas y proporcional a las horas trabajadás para el resto de los cargos. Para las horas cátedra se utilizará la equivajéncia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo.

Modificar a partir del día 01 de enero de 2026 la asignación de la categoría de los cargos docentes que se detallan a continuación (adjunto en el PDF) correspondientes a los Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativa.

EI PEP asume el compromiso de la creación de partidas extraordinarias destinadas a las Plantas de Campamento, y CEF, así como para las actividades de extensión e investigación en los Institutos de Formación Docente de la provincia, con los montos a definir en el ámbito del CPE.

Las partes acuerdan que el sector será incorporado a los distintos programas en ejecución y/o a ejecutarse por el IPVU-ADUS.

En relación a la petición efectuada sobre el no descuento y/o devolución de los días de paro llevados a adelante durante el mes en curso, el PEP se compromete a realizar las correcciones de novedades en el sistema de liquidación de haberes.