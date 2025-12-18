Neuquén La Mañana Chile Pasos a Chile habilitados desde Neuquén: cómo están hoy y qué necesitás para cruzar

Con buenas condiciones climáticas, Vialidad Nacional informó que este jueves 18 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución.







El paso Mamuil Malal, uno de los elegidos para el cruce a Chile desde Neuquén

Las rutas nacionales de la provincia de Neuquén presentan buenas condiciones de transitabilidad este jueves, en el marco de un clima favorable en la región cordillerana.

Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos se encuentran transitables con precaución.

En este contexto, los principales pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados, aunque se recomienda conducir con atención y respetar la señalización vial.