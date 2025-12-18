Pasos a Chile habilitados desde Neuquén: cómo están hoy y qué necesitás para cruzar

Con buenas condiciones climáticas, Vialidad Nacional informó que este jueves 18 de diciembre todas las rutas nacionales de Neuquén se encuentran transitables con precaución.
Las rutas nacionales de la provincia de Neuquén presentan buenas condiciones de transitabilidad este jueves, en el marco de un clima favorable en la región cordillerana.
Según el parte oficial de Vialidad Nacional, todos los tramos se encuentran transitables con precaución.
En este contexto, los principales pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile permanecen habilitados, aunque se recomienda conducir con atención y respetar la señalización vial.
Paso Cardenal Samoré (RN 231)
Estado: Habilitado
Calzada: Despejada
Recomendación: Transitar con precaución y mantener distancia de frenado.
Paso Pino Hachado (RN 242)
Estado: Habilitado
Calzada: Despejada
Advertencia: Presencia de animales sueltos en algunos tramos.
Recomendación: Circular con velocidad moderada y máxima atención.
Paso Mamuil Malal (RP 60)
Estado: Habilitado
Calzada: En condiciones normales de transitabilidad.
Recomendación: Conducir con precaución en sectores de curvas y zonas boscosas.
Requisitos para cruzar a Chile desde Neuquén
Las autoridades recuerdan que, para cruzar a Chile por los pasos internacionales habilitados, es obligatorio contar con la siguiente documentación:
Para personas
DNI vigente (formato tarjeta) o pasaporte.
Menores de edad: autorización de viaje correspondiente, según el caso.
Completar los controles migratorios en el complejo fronterizo.
Para vehículos
Cédula verde o azul del vehículo.
Licencia de conducir vigente.
Seguro del automotor con cobertura internacional (válido para Chile).
Si el conductor no es titular, autorización del propietario.
Controles aduaneros
Está prohibido ingresar a Chile frutas, verduras, carnes, lácteos y productos de origen animal o vegetal sin declarar.
Todos los productos deben ser informados al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para evitar multas o demoras.
Recomendaciones generales
Desde Vialidad Nacional recordaron la importancia de:
Respetar las velocidades máximas.
Mantener las luces bajas encendidas.
Extremar precauciones ante la posible presencia de animales sueltos.
Consultar el estado de las rutas antes de viajar.
