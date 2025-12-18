Limpiavidrios se desconocieron y terminaron a las piñas en Neuquén

El violento enfrentamiento ocurrió el miércoles por la madrugada y terminó con un herido tirado en el asfalto.

Un nuevo hecho de violencia se registró este miércoles por la madrugada en la ciudad de Neuquén , cuando una pelea entre trapitos terminó con un limpiavidrios herido y tendido sobre el asfalto en la intersección de Félix San Martín y Carmen de Patagones . El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 6.20 y generó un importante despliegue policial.

La situación provocó preocupación entre automovilistas y peatones que circulaban por la zona, en una hora de alto tránsito. Además, reavivó el malestar entre los vecinos, quienes temen por su seguridad.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Freddy Rivera , jefe de la Comisaría Segunda, confirmó que la víctima fue un hombre de 35 años, que habría sido atacado por al menos una persona .

Según explicó Rivera, el personal policial arribó al lugar alrededor de las 6.35, tras recibir un aviso por una persona lesionada en la esquina de calles Félix San Martín y Carmen de Patagones. El agredido “manifestó que el atacante, con quien compartía la actividad de limpiavidrios en ese semáforo, lo atacó por motivos que aún no se pudieron establecer” indicó.

El jefe policial precisó que el atacante huyó por calle Carmen de Patagones en sentido norte. Ante esa situación, se solicitó la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano para intentar identificar al prófugo a través de las cámaras de seguridad y se dio aviso a personal de otras jurisdicciones, aunque hasta el momento no fue encontrado.

Respecto al estado de la víctima, Rivera señaló que el damnificado presentaba politraumatismos sangrantes, principalmente en el rostro y la cabeza, provocados con un elemento contundente.

“Fue asistido por una ambulancia del SIEN y trasladado al Hospital Bouquet Roldán. Por el momento no contamos con un parte médico oficial ni con una denuncia judicial formal”, agregó.

El episodio reavivó el malestar entre los vecinos, quienes denuncian que este tipo de situaciones se repiten en la zona. Asimismo, reabre el debate sobre quién controla estas actividades y qué medidas se aplican para evitar estos episodios de violencia que ponen en riesgo tanto a quienes trabajan en la calle como a automovilistas y peatones.

¿Están prohibidos los trapitos en Neuquén?

En Neuquén capital existe una normativa municipal que prohíbe la limpieza, lavado o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización. La misma alcanza las actividades que realizan lavacoches y limpiavidrios en esquinas, semáforos y avenidas.

La Municipalidad tiene poder para intervenir, desalentar la actividad y aplicar sanciones, tanto a quienes ofrecen el servicio como, en algunos casos, a los automovilistas que lo aceptan.

Si bien el término “trapitos” no aparece de forma explícita en el texto de las ordenanzas, las autoridades utilizan el marco contravencional existente para actuar frente a estas situaciones. En los últimos años, el Concejo Deliberante ha debatido diversos proyectos para incorporar de manera expresa la prohibición de trapitos, limpiavidrios y lavacoches en el Código Contravencional.