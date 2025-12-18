Horror: mató a su mamá a puñaladas con dos cuchillos y quiso suicidarse

La policía reveló escalofriantes detalles del brutal crimen. Al joven lo encontraron con múltiples cortes en el cuello y otras partes del cuerpo.

El sangriento episodio conmocionó a todos los vecinos de la localidad de Hurlingham.

Un brutal crimen fue confirmado en las últimas horas, donde un joven asesinó a su madre a puñaladas y luego intentó quitarse la vida. Las investigaciones revelaron escalofriantes detalles del horror.

El sangriento episodio conmocionó a todos los vecinos de la localidad de Hurlingham . Según indicaron fuentes policiales, un hombre de 27 años asesinó a puñaladas a su madre, Fabiana Stella Torres , de 56 años; y luego intentó quitarse la vida arrojándose desde el balcón de su casa.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle El Ñandú al 4900, adonde la policía llegó tras un llamado de emergencia. Cuando los efectivos arribaron al lugar se encontraron con el joven identificado como Nahuel Leonel Bidegain , tirado en el frente de la casa, con múltiples cortes en el cuello y otras partes del cuerpo.

La policía pudo constatar que el joven se había tirado al vacío desde el balcón tras atacar a su madre.

Fuentes policiales revelaron los escalofriantes detalles del crimen

Según se conoció en las últimas horas, los detalles del crimen son brutales. Nahuel agredió a su madre de varias puñaladas en la espalda con dos cuchillos. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital pero ya estaba sin vida.

Por su parte, el agresor fue derivado al hospital local, donde permanece internado en estado reservado debido a las múltiples heridas que él mismo se provocó, sumado a la caída desde el primer piso.

Lo que se sabe de la investigación judicial

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, conducida por la fiscal Suárez Corripio, quien dispuso las primeras medidas de investigación en el lugar del hecho.

El expediente fue caratulado como “homicidio” y “tentativa de suicidio”, mientras se intenta reconstruir la dinámica del ataque y determinar si existían antecedentes previos de violencia familiar.

La Justicia declaró inimputable al hombre que asesinó a su madre

La Justicia declaró inimputable a Carlos Daniel Gómez, de 38 años, acusado del estremecedor matricidio ocurrido en el barrio Lamadrid de Villa María, donde murió su madre, Mónica Viviana Salguero, de 62 años.

La decisión judicial se basó en un informe pericial clave que concluyó que el acusado no puede ser considerado responsable penalmente por sus actos, debido a una alteración de sus facultades mentales.

Como consecuencia, se dispuso su internación provisional en el Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva, un centro especializado en salud mental. La medida fue efectivizada el 27 de octubre, según informó la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno.

El fiscal René Bosio, a cargo de la causa, explicó que la resolución se adoptó luego de una evaluación interdisciplinaria ordenada tras analizar los antecedentes y las historias clínicas del acusado.

“El informe clínico advierte la presencia de elementos psicopatológicos compatibles con una alteración morbosa de sus facultades mentales”, detalló Bosio.

Según la pericia, al momento del crimen Gómez no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones, lo que fundamentó su inimputabilidad. Las especialistas también señalaron que el hombre representa un riesgo grave e inminente tanto para sí mismo como para terceros, motivo por el cual recomendaron su internación inmediata en un establecimiento adecuado.