Condenan a dos empresas internacionales a indemnizar a una pareja neuquina por un viaje frustrado

La sentencia fue ordenada por la justicia de Neuquén contra Almundo y Aeroméxico, por daño moral y generar “estado de preocupación y angustia” en los pasajeros.

La justicia de Neuquén condenó a dos empresas internacionales que deberán indemnizar a una pareja que adquirió pasajes para viajar a Cancún , pero no pudo realizar la travesía a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 .

Los boletos fueron comprados a través de Almundo y Aeroméxico , en noviembre de 2019, para un viaje programado en abril de 2020. Las medidas sanitarias obligaron a reprogramar el vuelo en dos oportunidades , hasta que la aerolínea les informó que los boletos habían quedado caducos .

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil ordenó la devolución del valor de los pasajes y condenó a las firmas también por daño moral y daño punitivo .

Aeroméxico

Un viaje frustado

Luego de la suspensión inicial del viaje en marzo de 2020 y ante la reactivación de vuelos y apertura de aeropuertos, la pareja fijó una nueva fecha para abril de 2021, tras pagar un plus por cambio de tarifa y servicios adicionales.

Sin embargo, este viaje tampoco pudo concretarse, por la extensión de las medidas sanitarias. Finalmente, en noviembre de 2021, cuando quisieron programar el viaje para abril del 2022, desde Almundo les informaron que los tickets adquiridos estaban caducos.

Ante esta situación, fueron derivados a la aerolínea Aeroméxico, quien les ofreció un voucher por pasajero.

Al mundo

El fallo

Los camaristas consideraron que a pesar las restricciones impuestas por los gobiernos como conciencia del Covid-19, hubo atención deficiente, incumplimiento del deber de la información y “abuso de la posición dominante” de las firmas demandadas.

El magistrado Pablo Furlotti sostuvo que “la responsabilidad que cabe endilgar a las demandadas no es simplemente la frustración del viaje en la fecha originalmente programada, sino la conducta que asumieron ambas con posterioridad a ello, trasuntando el trato brindado a los actores una falta de diligencia ostensible”.

En ese sentido, la Justicia criticó el ofrecimiento de un voucher por parte de Aeroméxico “cuya utilidad resultaba insuficiente para realizar el viaje anhelado” En ese sentido, la Justicia criticó el ofrecimiento de un voucher por parte de Aeroméxico “cuya utilidad resultaba insuficiente para realizar el viaje anhelado”

Finalmente, fundamentaron la condena por daño moral en “los trastornos surgidos a raíz de la actitud de las demandadas” y el “estado de preocupación y angustia” que provocó en la pareja.

defensa consumidor (1).jpg

¿Dónde denunciar?

En la provincia del Neuquén, los reclamos y denuncias pueden realizarse en la Dirección Provincial de Protección al Consumidor. El organismo brinda asesoramiento gratuito frente a conflictos con comercios, empresas de servicios, planes de ahorro, financieras, inmobiliarias, compras online y contratos en general.

Para comunicarse, está disponible la línea gratuita 0800-222-2667, además del WhatsApp 299 595-8167 y el correo electrónico [email protected]. En Neuquén Capital, la sede central funciona en Buenos Aires 35, con atención de lunes a viernes en horario administrativo.

Además, existen delegaciones en distintas localidades del interior: Zapala, Cutral Co–Plaza Huincul, Chos Malal, San Martín de los Andes, Loncopué, Picún Leufú, Añelo y Villa Pehuenia.