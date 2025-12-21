Arranca oficialmente el verano: un dato de la "mala racha" del viento en Neuquén

Este domingo comienza el verano y la ciudad se prepara con todo para temperaturas altas y balnearios estallados. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.

El inicio oficial del verano en Neuquén llega este domingo 21 de diciembre, con una gran expectativa: que los días sean los mejores para disfrutar de las fiestas, a pocos días de la Navidad. Sin embargo, ya desde hace días, que hay un clima inestable y un viento molesto y persistente , que parece que no se va con el cambio de estación.

¿Hasta cuándo seguirá la racha del viento que corrió prácticamente durante toda esta semana? Las noticias no son muy positivas, sobre todo para los amantes del "team verano".

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la jornada de este domingo no será de calor extenuante, al menos por la mañana, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 28, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y un aumento de la inestabilidad hacia la tarde y la noche.

ON - Calor rio (8) El verano se disfruta en Neuquén en los balnearios y los más de 36 kilómetros de costa para bañarse.

En ese tramo del día se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40 por ciento, mientras que el viento soplará del sudoeste con intensidades que oscilarán entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Verano en Neuquén: las ráfagas que no se van

En tanto que el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en líneas generales y refuerza la advertencia por el viento.

El organismo anticipa para este domingo una jornada inestable, con una temperatura máxima de 28 grados durante el día y vientos del oeste que alcanzarán los 36 km/h, con ráfagas de hasta 52 km/h. Hacia la noche, si bien el cielo tenderá a despejarse y la temperatura descenderá hasta los 9 grados, el viento no dará tregua y seguirá soplando con fuerza desde el sudoeste.

ON - Calor rio (5) La postal bien neuquina de la gente disfrutando de los balnearios en la ciudad de Neuquén. Se viene la temporada.

Este domingo también será el día más largo con luz solar, de acuerdo al inicio del solsticio de verano. Los primeros rayos del sol asoman a las 6.02, en tanto que los últimos en el atardecer serán a las 20.57.

Cómo será el arranque de la semana

El lunes marcará un nuevo escalón térmico y, lejos de traer alivio, profundizará el patrón típico del verano neuquino. Según la AIC, el inicio de la semana será mayormente despejado, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima que trepará hasta los 31, mientras que el viento volverá a intensificarse.

Durante el día se esperan velocidades cercanas a los 33 km/h, pero hacia la noche las ráfagas podrían escalar hasta los 68 km/h, nuevamente desde el sector oeste-sudoeste.

El SMN proyecta un escenario similar para el lunes, con una máxima en torno a los 30 grados, consolidando un panorama que se mantendría durante gran parte de la semana previa a las fiestas: calor sostenido, baja probabilidad de lluvias y viento persistente, un combo que parece haberse instalado definitivamente en la región.

Así, Neuquén recibe al verano con condiciones plenamente estacionales, pero con un protagonista que se niega a retirarse. En la cuenta regresiva hacia Navidad, el viento seguirá marcando el ritmo de los días y alimentando la sensación de que, al menos por ahora, el innombrable llegó para quedarse.