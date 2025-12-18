¿Qué pasa con el viento? A cuánto seguirán las ráfagas en Neuquén

El pronóstico a seis días de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas detalló qué condiciones se esperan de cara a los próximos seis días.

Se esperan días agradables, aunque con algo de viento en la previa de Navidad.

Tras días fríos y la vuelta del calor este martes, el tiempo de las jornadas previas a las fiestas estará marcado por vientos moderados, temperaturas cálidas pero sin llegar a picos extremos y algunas lluvias dispersas.

Así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas en su sitio oficial, donde se publica el pronóstico extendido a seis días.

Este jueves 18 comienza con cielo mayormente despejado, 30°C de máxima y viento leve de hasta 24 km/h. Conforme avance el día se nublará parcialmente, descenderá la temperatura hasta 13°C y el viento aumentará en intensidad, llegando a sentirse ráfagas de hasta 41 km/h.

El pronóstico para el finde

De cara al finde, AIC pronosticó inestabilidad durante el viernes 19. El viento promediará en 24 km/h durante el día, con ráfagas de hasta 44 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta 11°C y el viento aumentará hasta promediar en 50 km/h.

Para el sábado 20 se espera inestabilidad durante todo el día, una temperatura máxima de 31°C y viento con ráfagas de hasta 57 km/h. La mínima será de 12°C durante la noche.

El domingo 21 comenzará mayormente despejado. Durante la tarde, la máxima llegará a tocar los 30°C. El viento se mantendrá en velocidades moderadas durante toda la jornada, llegando a ráfagas de 57 km/h. Hacia la noche se despejará completamente y la temperatura descenderá drásticamente, llegando a bajar de los 10°C.

Durante esos dos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió una alerta amarilla por vientos que afectará el norte y centro de la provincia de Neuquén donde se espera que el área sea "afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h".

El alerta se extenderá desde el extremo noroeste de la provincia por toda la cordillera hasta la cordillera de Aluminé. También se verán afectadas localidades no cordilleranas, como Chos Malal y Buta Ranquil.

Cómo empezará la próxima semana

El lunes 22, se espera una máxima de 32°C durante la tarde. El cielo comenzará mayormente despejado y se nublará parcialmente conforme avance la jornada. El viento se mantendrá en los rangos de días anteriores, aunque durante la noche se esperan ráfagas más intensas, que llegarán a rozar los 70 km/h.

Para el martes 23, se esperan lluvias "débiles y dispersas", según AIC. La temperatura máxima será un poco más baja que días anteriores, con un pico de 28°C durante la tarde. El viento oscilará entre velocidades de 38 km/h y 44 km/h. Las ráfagas podrían rozar los 60 km/h. Hacia la noche, las lluvias se detendrán y la temperatura descenderá hasta 10°C.

Para la víspera de navidad, el SMN pronosticó que el día estará "algo nublado", con 30°C de máxima y 18°C de mínima, una amplitud menor a la de días anteriores. El viento se mantendrá en rangos leves, entre 13 km/h y 31 km/h.