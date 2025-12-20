Además de la alerta amarilla por viento para Neuquén ¿se esperan lluvias?

Emitieron una alerta para este sábado con afectación a parte del territorio neuquino y de la vecina provincia de Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por viento para este sábado en la franja cordillerana del territorio neuquino como así también en oeste de la vecina provincia de Río Negro.

En Neuquén , de acuerdo al pronóstico , los sectores afectados para esta tarde y/o noche serán: el Este de Loncopué, el Este de Picunches, el Este de Ñorquín, el Oeste de Añelo, el Oeste de Pehuenches, el Sur de Chos Malal y el Sur de Minas.

Desde el organismo nacional indicaron que la alerta amarilla por viento refiere a que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

image

El pronóstico para la ciudad de Neuquén

Para la capital provincial el SMN anticipó para la noche de este sábado una temperatura de 26 grados, tiempo templado, con viento de 32 a 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Mientras que la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó tiempo inestable para esta noche en la ciudad de Neuquén. Anticipan tormentas dispersas.

image

El organismo interjurisdiccional anticipó que habrá un pasaje de aire frío y húmedo desde el Pacífico que provocará en cordillera lluvias y neviscas. En los valles, la meseta y la costa se esperan períodos de viento y de inestabilidad. E indicaron que se mantendrán estas condiciones durante el domingo. Adelantaron que habrá tiempo bueno y cálido en Nochebuena y Navidad. Al tiempo que anticiparon tiempo caluroso a fines de diciembre.

Según el SMN, para este domingo estará caluroso y algo húmedo. Por la madrugada estará parcialmente nublado con una temperatura de 17 grados con viento de leve a moderado y ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para la mañana ascenderá la temperatura a 20 grados y las ráfagas de viento, que alcanzarán casi los 60 kilómetros por hora. En horas de la tarde la temperatura llegará a los 28 grados de máxima, y el viento soplará muy fuerte: entre 42 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que rozarán los 60 kilómetros por hora. En tanto que, hacia la noche se esperan tormentas aisladas con una temperatrura que descenderá a lso 24 grados y el viento no cambiará respecto a la tarde.

ON - Lluvia (8) Omar Novoa

Las condiciones cambiarán en el inicio de la semana, ya no estará inestable. Seguirá con predominio del calor con una mínima de 14 grados y una máxima de 28 grados. Estará el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, soplará viento moderado por la mañana, pero hacia la tarde/ noche se incrementará hasta casi los 60 kilómetros por hora.