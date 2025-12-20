Aberrante: llevó a la pareja de su amigo a su casa y la violó cuando estaba alcoholizada

Un hombre fue acusado por un aberrante hecho de abuso sexual esta semana, el que cometió aprovechando la indefensión de la víctima , quien estaba alcoholizada y no podía brindar consentimiento. La mujer abusada no solo era conocida del imputado, sino la pareja de su amigo.

En una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes en la Ciudad Judicial, el asistente letrado Gastón Berenguer imputó a un varón por abusar sexualmente de la mujer en la vivienda de la víctima, ubicada en la ciudad de Neuquén.

El acusado fue identificado como "S.A.A" y el delito que el funcionario del Ministerio Público Fiscal le atribuyó es abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó Berenguer, el imputado cometió el hecho el 18 de mayo pasado entre las 6:30 y las 6:50 de la mañana. "S.A.A" concurrió a un evento en el casino de la ciudad de Neuquén, junto a un amigo y la pareja de éste.

Pasadas las 6, se retiraron en el auto de la víctima. Como la mujer estaba en estado de ebriedad y había discutido con su pareja, el imputado se encargó de conducir el vehículo. En un tramo del trayecto, el amigo del imputado (y pareja de la mujer) descendió del auto y le pidió a "S.A.A" que lleve a la mujer a su casa y vuelva a buscarlo.

En esas circunstancias, el acusado trasladó a la mujer a su vivienda y una vez allí, cometió el abuso sexual. Luego, volvió a donde estaba el otro hombre.

Durante la audiencia, Berenguer requirió como medida de coerción y con el objetivo de resguardar a la víctima, que se le prohíba al imputado acercarse a la mujer a un perímetro menor de 200 metros y también que se le impida contactarla por cualquier medio, directa o indirectamente.

El juez de garantías Cristian Piana, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló la acusación de la fiscalía y tuvo por formulados los cargos. El magistrado hizo lugar a las medidas de coerción requeridas y las fijó por cuatro meses, el mismo plazo que estableció para que la fiscalía concluya la investigación.

Violó a una joven de su familia cuando se quedó en su casa

El mes pasado, la fiscalía solicitó 7 años de cárcel para el joven que violó a una familiar luego de quedarse a dormir en su casa. En una audiencia de determinación de la pena realizada en la Ciudad Judicial, el fiscal del caso Manuel Islas requirió 7 años de prisión efectiva para un hombre, identificado por sus iniciales como "T.E.M.", que abusó sexualmente de una joven a la que conocía por tener un vínculo familiar.

Para pedir la condena, Islas valoró como agravantes principalmente el vínculo y la extensión del daño causado a la víctima, entre otros. Como atenuantes el fiscal tuvo en cuenta la carencia de antecedentes penales y la edad del imputado.

La hipótesis del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en el juicio de responsabilidad fue que el hecho ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando "T.E.M." se encontraba en una vivienda junto a la víctima, de 18 años, con quien tiene un vínculo familiar.

Esa noche, ambos habían salido a bailar a distintos lugares, y aproximadamente a las 6:30, coincidieron en una parada de colectivo ubicada en el centro de la ciudad de Neuquén. En ese momento decidieron irse juntos en un taxi, en el que se dirigieron a una vivienda ubicada en la zona del Bajo.

De acuerdo a lo detallado por el fiscal Islas, el joven había olvidado las llaves de su casa y, a partir del vínculo de confianza que tenían, le pidió un vaso de agua y quedarse a dormir. “Pusieron dos colchones –separados al menos por un metro de distancia- en el living comedor. Hemos acreditado que, en ese contexto, ya acostados, ella se despertó al notar que el imputado estaba encima, y a pesar de que ella intentó resistir la agresión, indicando que no quería, cometió el abuso”, describió Islas.