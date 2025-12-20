Neuquén cierra un año récord y se consolida como la ciudad que más crece del país

El Intendente de la ciudad, Mariano Gaido, y el balance de un año que posiciona a Neuquén liderando el crecimiento de la región.

Neuquén atraviesa uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. “El balance del último año de gestión en la ciudad deja cifras contundentes, transformaciones visibles y una proyección que ya no se piensa en clave local , sino como una capital estratégica a nivel nacional”, se entusiasma a la hora del balance anual el intendente Mariano Gaido.

Las estadísticas respaldan lo dicho por el mandatario capitalino. Con indicadores económicos por encima del promedio argentino, un crecimiento urbano sostenido y un flujo poblacional constante, la ciudad se afirma como el corazón operativo de Vaca Muerta y como uno de los polos de desarrollo más dinámicos del país.

“Los números hablan por sí solos. Neuquén registra récords en ventas de supermercados, en patentamientos de vehículos cero kilómetro y en licencias comerciales , al mismo tiempo que exhibe uno de los niveles de desocupación más bajos de la Argentina, con un 3,3 por ciento, prácticamente la mitad de la media nacional”, indicó. A eso se suma un dato clave para entender el pulso económico local: más de 100 edificios en construcción y un máximo histórico en metros cuadrados desarrollados por el sector privado , reflejo directo de la confianza inversora y de un mercado que no se detiene. Agregó el Intendente capitalino.

“Ese crecimiento no es abstracto. Cada semana, alrededor de 30 nuevas familias eligen Neuquén para vivir, trabajar y proyectar su futuro”.

Comercios (4)

La ciudad se expande y se redefine día a día: por la noche conviven cerca de 400 mil habitantes y durante el día la población supera las 750 mil personas, impulsada por la actividad económica, comercial y de servicios. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año Neuquén alcanzará el millón de habitantes, un desafío mayúsculo que ya está siendo acompañado con planificación, obras estructurales y decisiones estratégicas de largo plazo.

Transformación urbana en Neuquén

La transformación urbana es uno de los ejes centrales de este proceso. El Paseo Costero se consolida como símbolo del nuevo perfil de la ciudad, con más de 30 kilómetros finalizados y nuevas etapas previstas que sumarán alrededor de 6 kilómetros adicionales. Este desarrollo no solo mejora la calidad de vida y el acceso al espacio público, sino que también potencia la inversión privada, el turismo y el desarrollo inmobiliario. A ese entramado se suman proyectos emblemáticos como el Polo Científico Tecnológico, que posiciona a Neuquén como referencia nacional e internacional en economía del conocimiento, innovación y articulación público-privada.

“El turismo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad concreta. Los desarrollos en la península Hiroki, el fortalecimiento del turismo de convenciones y la planificación de un nuevo centro de convenciones junto a un gran Capital Arena para eventos musicales, culturales y recreativos marcan un salto cualitativo, señala Gaido. Y agrega “Neuquén ya no solo recibe visitantes por negocios o energía: se consolida como capital de eventos, con impacto directo en la hotelería, la gastronomía, el comercio y el empleo”.

Gif Cómo va a quedar la Avenida Mosconi después del traspaso a la Municipalidad

A la hora de lo que vendrá durante el 2026, el mandatario capitalino dijo “el próximo año también traerá obras históricas largamente esperadas. La Avenida Mosconi será una de las más significativas, al resolver definitivamente un problema estructural de más de 50 años vinculado al sistema pluvial. Esta intervención transformará una zona clave de la ciudad en un nuevo eje de desarrollo económico y urbano, acompañando el crecimiento poblacional y productivo”. “En la misma línea, se proyecta el nuevo centro de transferencia de residuos, una obra pensada para garantizar previsibilidad y tratamiento ambiental por los próximos 50 años”, agregó.

El desarrollo productivo también ocupa un lugar central en la agenda. El Parque Industrial avanza con una licitación que permitirá la radicación de mil empresas en mil hectáreas, generando empleo genuino y diversificando la matriz económica local. A nivel de infraestructura urbana, el plan de pavimentación volverá a alcanzar las 3.000 cuadras en todos los barrios, mientras que se consolidará una red de avenidas estratégicas: a las 20 ya ejecutadas este año se sumarán otras 20, mejorando la conectividad y la circulación en toda la ciudad.

Neuquén, una ciudad comprometida

Gaido dedicó un párrafo al tema educativo y el compromiso de la comuna.

“La educación y la inclusión social completan este escenario de crecimiento. El boleto estudiantil gratuito, integrado al que ya es considerado uno de los mejores sistemas de transporte público del país, garantiza igualdad de oportunidades y acceso. A eso se suma el acompañamiento sostenido a las universidades públicas y privadas, entendiendo que el desarrollo de una ciudad moderna también se construye desde el conocimiento, la formación y la innovación”, señaló.

Gaido Orgullo Ciudad Neuquen

Neuquén se presenta hoy como una capital ordenada, con cuentas equilibradas, superávit fiscal y una gestión eficiente que combina inversión pública, estímulos al sector privado y planificación estratégica. “Esa ecuación es la que explica por qué la ciudad lidera los indicadores de crecimiento, inversión y empleo, y por qué se consolida como un ejemplo de desarrollo urbano en la Argentina” explicó Gaido.

“Vivir, crecer y proyectar en Neuquén ya no es solo una elección: es parte de una transformación que marca el rumbo de una ciudad que mira al futuro con bases sólidas y ambición colectiva”, concluyó.