La novedosa herramienta para resolver el problema de la falta de vivienda en la cordillera

El Instituto de Vivienda y Hábitat de San Martín de los Andes confecciona un registro que busca generar una "foto" de la crisis habitacional.

Un porcentaje importante de la población de San Martín de los Andes está en demanda de una vivienda permanente

El Instituto de Vivienda y Hábitat (IVyH) de la Municipalidad de San Martín de Los Andes desarrolla, de la mano del CONICET, un extenso Registro Único de Demanda Habitacional. Esta herramienta, existente desde el año 2013, pero que es modificada con otros criterios desde el 2022, busca tener una "foto" de la crisis habitacional en la ciudad cordillerana y abordar el problema de la vivienda .

La base de datos y su metodología están construidas por el IVyH y el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), con base en Córdoba. Esta modernización incorpora nuevas tecnologías y distintos criterios de inscripción para complejizar y ampliar el conocimiento que se tiene en la materia, sin que las familias ya inscriptas pierdan antigüedad.

Según contó la directora del IVyH, Carolina Amaya, en diálogo con LM Neuquén , San Martín de Los Andes tiene la particularidad, en términos de acceso a la vivienda, de que mucha de la oferta de alquileres es temporal, lo que provoca un exceso de demanda.

plaza san martin de los andes

Esto se debe, entre otras cosas, al nivel de actividad turística en la ciudad, la aparición en los últimos años de plataformas como Airbnb y a distintas condiciones macroeconómicas.

Las familias con demanda de vivienda se acercan al 20% de la población

Uno de los datos más llamativos del Registro, según detalló Amaya, es la cantidad de familias inscriptas: rondan las 3200, compuestas por un aproximado de 8500 personas. "Se acerca al 20% de la población", dijo la funcionaria.

El Registro Único de Demanda Habitacional tiene como objetivo, más allá de la información en sí misma, procurar paliar la crisis mediante la aplicación de políticas públicas con criterios claros.

Por ejemplo, este se utilizó en 2024 para confeccionar "criterios de preadjudicación" al momento de sortear 200 lotes. En vez de hacerlo aleatoriamente entre los inscriptos en el registro, se dividieron en 9 categorías para poder repartirse de forma representativa de la "diversidad de realidades" y según las necesidades de la población.

entregas viviendas Barrio Intercultural San Martin de los Andes

Entre los criterios aplicados se encuentran: las condiciones salariales, contractuales (formal o informal), de localización, etarias, de movilidad, de vivienda, capacidad para pagar un crédito hipotecario, entre otras.

Requisitos

Según detalla la ordenanza que regula el Registro, los requisitos son:

Ser ciudadano argentino, nativo o por opción;

ser mayor de 18 años y/o menor de 18 años responsables de un grupo familiar;

poseer DNI que acredite domicilio en la localidad de San Martín de los Andes;

poseer residencia en la localidad con antigüedad no inferior de un (1) año bajo Declaración Jurada; y

no ser titular de dominio de ningún inmueble de naturaleza igual al que está requiriendo ni beneficiario de otros planes de vivienda en territorio provincial, nacional y/o extranjero.

La falta de vivienda en San Martín generó últimamente algunos problemas. (Federico Soto)

Algunas estadísticas respecto a la oferta y demanda de alquileres en San Martín de Los Andes

1460 familias de las inscriptas en el Registro son inquilinos. Este dato está construido en coordinación con el monitor de alquileres.

Hubo un cambio en la composición familiar: un 70% de las familias de 2004 a 2014 tenía menores a cargo. A partir del 2015 eso bajó a un 45%.

Los alquileres en San Martín de Los Andes tienen un piso de $400.000 y a medida que se acercan al centro pueden llegar a un valor de $1.200.000 departamenos de 3 ambientes.

Según pudo saber LM Neuquén, Airbnb ofrece un aproximado de 2500 plazas al año como alquiler temporal en San Martín de los Andes.

Registros de la vivienda para la ejecución de políticas públicas

Según contó Amaya, esta es la décima emergencia habitacional declarada en San Martín de Los Andes. Si bien la oferta de alquileres permanentes a aumentado con la baja de la inflación y la presión es menor, sigue representando un problema por las características del turismo y los alquileres temporales en plataformas no registradas, es decir, que no tributan.

Algunas de las políticas que se están planteando para implementar a largo plazo son: La densificación de viviendas en edificios con más unidades acorde a la reducción en los integrantes de las familias; asociaciones público privadas para construir viviendas en tierra de la Municipalidad.