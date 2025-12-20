Neuquén se prepara para el regreso de River: fechas y seguridad para la pretemporada

La vuelta del plantel de Gallardo a San Martín de los Andes reactiva el entusiasmo de los hinchas y pone en marcha un amplio operativo de seguridad.

La provincia de Neuquén palpita el regreso del Club Atlético River Plate , que realizará su pretemporada en San Martín de los Andes entre el 3 y el 11 de enero. Como ocurrió en años anteriores, la presencia del plantel millonario genera una fuerte expectativa deportiva, turística y social.

En este marco, el Ministerio de Seguridad y la Policía del Neuquén avanzan con la planificación de un operativo integral , que abarcará el arribo del equipo a la provincia, los traslados, el aeropuerto y el perímetro del lugar de concentración. El dispositivo contempla tareas de prevención, control y ordenamiento , con planificación anticipada y coordinación entre áreas policiales, autoridades locales y organizadores.

La expectativa actual se apoya en antecedentes recientes altamente positivos . River Plate ya realizó pretemporadas en San Martín de los Andes en 2020, 2022 y el verano del 2025, con un impacto significativo en las actividades de la ciudad.

river plate sma Gentileza: River Plate

La visita de un histórico millonario

La ilusión por el regreso de River también se vio reflejada en la reciente visita a Neuquén de Atilio Costa Febre, histórico relator del club, quien llegó a la capital provincial como parte de una gira federal por sus 35 años relatando al Millonario. En una entrevista radial, el periodista destacó su sorpresa por la ciudad y el fuerte arraigo riverplatense en la región.

Durante su estadía, Costa Febre remarcó que la pasión por River en el interior del país no es menor ni secundaria, sino parte central de la identidad del club, y señaló que Neuquén ocupa un lugar estratégico dentro del mapa de River Plate.

Su visita, que incluyó recorridas por puntos emblemáticos de la ciudad y encuentros con hinchas, funcionó como un anticipo del clima que se espera con la llegada del plantel, reforzando la idea de que cada presencia del club en la provincia trasciende lo deportivo y se convierte en un hecho social y cultural.

atilio river

Un vínculo que se consolida en el tiempo

La relación entre River Plate y Neuquén se profundizó aún más, cuando en septiembre del 2024, el presidente del club, Jorge Brito, anunció la compra de un predio propio en el Chapelco Golf & Resort.

Recientemente, el director técnico del equipo millonario, Marcelo Gallardo, estuvo en San Martín de los Andes para supervisar el estado de las canchas del predio, de cara a la cuarta pretemporada de River Plate en la región. El entrenador permaneció un día en la ciudad, recorrió el lugar donde el plantel entrenará en enero y luego regresó a Buenos Aires para continuar con los trabajos y pasar las fiestas de fin de año.

gallardo hincha river fernando

Durante su paso por el aeropuerto Chapelco, Gallardo se mostró accesible con trabajadores locales, se sacó fotos, firmó camisetas y ratificó el regreso del equipo con un “nos vemos el 3”, confirmando así la llegada del Millonario.

El regreso del club de Núñez vuelve a posicionar a Neuquén como un escenario elegido por el fútbol argentino y una plaza clave para combinar deporte, turismo y organización. Con este arribo, la provincia se prepara no solo desde lo operativo, sino también desde la expectativa popular, en una cuenta regresiva que ubica a River en el centro de la escena patagónica.