Las fotos de Gallardo en el aeropuerto y la vuelta de River a San Martín: "Nos vemos el 3"

El técnico del Millo estuvo un día en el sur neuquino y todo se encamina para la cuarta pretemporada en la región.

El sur neuquino entra en calor de cara a un verano que asoma de a poco. Uno de los hechos más importantes que se vivirán en la región es la cuarta pretemporada en seis años de River en San Martín de los Andes . En ese contexto, Marcelo Gallardo estuvo en los últimos días recorriendo la zona y el miércoles volvió a Capital Federal para volver al trabajo con el plantel, pasar las Fiestas.

La nueva llegada del Millo a la zona está directamente relacionada con el deseo del Muñeco de pasar más de dos semanas realizando la preparación para el año futbolero que se le viene.

Es cierto que la cuarta presencia del plantel en estas tierras estuvo en duda por el mal estado de una de la canchas que River tiene dentro del predio Chapelco Golf. Fueron algunas semanas de trabajo para ponerla en condiciones, algo que finalmente ocurrió, como ya había pasado en pretemporadas anteriores.

Gallardo estuvo un día en San Martín

El Muñeco llegó el martes 16 por la tarde junto con cancheros del club de Núñez para chequear que todo estuviera en orden. Luego de revisar personalmente el terreno de juego donde River va a entrenar desde el 3 hasta el 18 de enero, el entrenador emprendió el regreso a Capital Federal, 24 horas después de haber bajado del avión.

En su paso por el aeropuerto Chapelco, Gallardo accedió gentilmente a sacarse fotos con trabajadores locales, que también le pidieron alguna firma en camisetas del Millo. Según contaron a LMNeuquén, el Muñe se mostró de buen ánimo.

Primero se fotografió en la zona de oficinas y atención al público con Walter, fanático del Millo que ya tiene fotos con Leo Ponzio y el Piti Martínez entre otros.

gallardo hincha de river san martín walter

Luego, el Muñe también accedió con una sonrisa a la firma de camisetas y foto con Fernando en la pista, camino al avión de Aerolíneas Argentinas.

Según relató este hincha de River de toda la vida a LMNeuquén, además de la buena onda, se dio una breve charla que ratifica el regreso de la Banda a San Martín en enero.

-Fernando: bueno, nos vemos el 3. Yo trabajo acá y voy a estar.

-Marcelo: nos vemos el 3.

gallardo hincha river fernando

La importancia de renovar energías

No es menor el semblante positivo que se le nota a Gallardo en la fotos que visten esta nota. El Muñeco viene de vivir su peor año como técnico de River y jugará la Copa Sudamericana, por lo que debe reconstruir la identidad de su equipo.

La pretemporada arrancará formalmente este 20 de diciembre en Buenos Aires, pero el trabajo que realice en San Martín será fundamental para que el conjunto de Núñez vuelva a funcionar como hace rato no lo hace.

La lectura del entrenador es que San Martín de los Andes le ofrece el contexto ideal para hacerlo, por sus características climáticas y la posibilidad de reforzar el grupo puertas para adentro, algo que se busca a la hora de viajar durante dos semanas lejos del River Camp.