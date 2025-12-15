El jugador del Estudiantes campeón que quiere Gallardo para el 2026

El Muñeco continúa con el armado del River 2026 y desea con sumar a uno de los jugadores del Pincha que salió campeón el sábado.

El mediocampista Santiago Ascacíbar es el gran deseo que tiene Marcelo Gallardo para reforzar a River de cara a la temporada 2026 y las negociaciones con Estudiantes , flamente campeón del Torneo Clausura 2025 , se darían en los próximos días.

Los rumores sobre las intenciones del Millonario por contar con los servicios del volante comenzaron en la previa de la final y una vez confirmada la consagración, habló el jugador: "Todavía estoy acá, todavía estoy en el club, me queda una final más y después uno va a pensar en el futuro".

En este contexto, desde ESPN confirmaron que River entablará conversaciones con Estudiantes la próxima semana, ya que el Pincha debe disputar el Trofeo de Campeones ante Platense. Además, el cronista aseguró que de todo el presupuesto que tiene el Millonario para el mercado de pases (20/25 millones de dólares), estaría dispuesto a invertir entre 6 y 7 millones por Ascacíbar.

Lo cierto es habrá que esperar a los próximos días y saber si River puede llegar a un acuerdo con Estudiantes, aunque lo que más pesará será la intención del jugador de quedarse o cambiar de aires.

En una definición emocionante: Estudiantes es el nuevo campeón del fútbol argentino

Estudiantes de La Plata venció desde la tanda de penales a Racing y se transformó en el nuevo campeón del fútbol argentino. Se quedó con el título del Torneo Clausura luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y por 5 a 4 desde los disparos desde los doce pasos. Adrián "Maravilla" Martínez abrió el marcador para la "Academia" y Guido Carrillo igualó el tanteador, sobre los minutos finales. Fernando Muslera y el palo fueron los grandes protagonistas en los penales para sumar el octavo título de Liga.

Con la coronación, el "Pincha" se ganó la posibilidad de disputar la Copa Libertadores 2026 y jugará el Trofeo de Campeones contra Platense, el próximo sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000020127241150493?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000020127241150493%7Ctwgr%5E0dc9f209d21384157288e0a570ff60f486a942a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fen-una-definicion-emocionante-estudiantes-es-el-nuevo-campeon-del-futbolargentino-n1221511&partner=&hide_thread=false ¡¡¡MARAVILLA LA PICÓ, HIZO UN GOLAZO Y RACING LE GANA 1-0 A ESTUDIANTES LA FINAL DEL #TorneoClausura!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/nIcUgVUqDq — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

La final, en Santiago del Estero, empezó muy entretenido. Durante los primeros instantes, Estudiantes de La Plata intentó imponer su juego desde el sector derecho, con combinaciones entre Santiago Ascacibar y Cristian Medina, donde consiguió rápidamente un corner a favor. Fiel al estilo de Eduardo Domínguez, el equipo buscó potenciar la velocidad de sus delanteros.

En los primeros instantes del complemento, Estudiantes de La Plata fue mejor que Racing. Edwin Cetré cortó un avance de los dirigidos por Gustavo Costas, ganó en velocidad y abrió para Tiago Palacios que no pudo controlar bien, se le fue larga, pero se exigió para lanzar un centro peligroso para la aparición de Guido Carrillo que anticipó a Facundo Mura. La pelota se fue por el poste derecho.

Cuando no pasaba nada, la Academia encontró oro. Racing jugó rápido. Juan Ignacio Nardoni lanzó un pase largo a las espaldas de los centrales del "Pincha" donde Santiago Núñez intentó despejar y se la terminó acomodando a Adrián Martínez que, dentro del área, bailó al arquero de Estudiantes de La Plata, se dio media vuelta y la pinchó por encima de todos. Puso el 1 a 0 parcial a los 36 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2000023495854412012?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000023495854412012%7Ctwgr%5E0dc9f209d21384157288e0a570ff60f486a942a9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fen-una-definicion-emocionante-estudiantes-es-el-nuevo-campeon-del-futbolargentino-n1221511&partner=&hide_thread=false GUIDO CARRILLO: ¡¡MÍSTICA PINCHARRATA!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4erYG0Hr1X — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

El "León" no se quedó de brazos cruzados. Fue con todo al ataque y a los 3 minutos (de 6) del tiempo añadido, encontró la igualdad para estirar la definición en la prórroga. José Sosa, que había ingresado recién, se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha y, con un guante, lanzó un centro preciso para la cabeza de Guido Carrillo. Con el empate 1 a 1, se estiró la final por media hora más. Luego, en los penales, el Pincha se consagró campeón.