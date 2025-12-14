Sin Verón: Claudio Tapia les colgó las medallas a los campeones

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue el encargado de entregarle la presea a los ganadores del Torneo Clausura.

Estudiantes de La Plata se transformó en el nuevo campeón del fútbol argentino . Venció por penales (5-4) a Racing, luego de igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y sumó su octavo título de liga. Mientras los jugadores celebraban la coronación, las miradas estuvieron depositadas en la reacción de los protagonistas con Claudio “Chiqui” Tapia .

Luego que los jugadores de la “Academia” recibieron la medalla de subcampeón, fue el turno de los ganadores del campeonato local. Si bien, todo el mundo futbolero estaba atento a una posible reacción de los jugadores contra Tapia, lo cierto es que fueron muy respetuosos . Lo saludaron correctamente. Algunos le estrecharon la mano y otros le dieron un beso en la mejilla.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino tiene una batalla con el “Pincha”, especialmente, con Juan Sebastián Verón que se transformó en su principal enemigo. Pero como la “Brujita” está suspendido por el ente rector del fútbol argentino, no estuvo presente al momento del festejo dentro del campo de juego. En su lugar estuvo Martín Gorostegui .

Así fue la consagración de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Racing Club en una final electrizante que se definió por penales 5-4, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Abrió el marcador Adrián Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, y Guido Carrillo igualó a los 48. En la tanda de penales, el remate definitivo lo erró Franco Pardo para la “Academia”.

El encuentro fue intenso y parejo desde el inicio. Racing avisó primero con intentos de Duván Vergara y Juan Nardoni, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Tiago Palacios y Guido Carrillo, bien contenidas por Facundo Cambeses. El primer tiempo terminó sin goles, con chances repartidas y un desarrollo friccionado, marcado por varias infracciones y amonestaciones.

En el complemento, el trámite se mantuvo abierto y con alternativas. A los 35 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un descuido defensivo y definió con gran calidad ante la salida de Fernando Muslera para poner en ventaja a Racing. Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse para la Academia, Estudiantes reaccionó y, a los 47, Guido Carrillo igualó el encuentro de cabeza tras un tiro libre, forzando el tiempo extra.

Durante el tiempo extra, el cansancio fue protagonista. Ambos equipos intentaron, pero sin claridad, aunque Racing estuvo cerca con un cabezazo de Martínez que obligó a una gran intervención de Muslera. Sin más emociones, la final se definió desde el punto penal.

En la tanda, Estudiantes mostró mayor eficacia y temple. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Racing falló dos ejecuciones clave: Gastón Martirena y Franco Pardo no pudieron vencer a Muslera, que se erigió como figura decisiva.

De esta manera, Estudiantes se impuso en la definición y se consagró campeón del Torneo Clausura, coronando una final inolvidable y sumando una nueva estrella a su historia, en una noche que quedará grabada como una de las más emotivas del fútbol argentino reciente, luego de los episodios que enfrentaron al club con Claudio Tapia y la AFA.

Síntesis del partido

Torneo Clausura - Final

Racing 1(4)-(5)1 Estudiantes de La Plata

Estadio : Madre de Ciudades, Santiago del Estero

: Madre de Ciudades, Santiago del Estero Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez VAR: Hector Paletta

Goles en el segundo tiempo: 35m Adrián Martínez (RC), 48m Guido Carrillo (E).

Penales de Estudiantes Convertidos: Jose Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza, Facundo Rodríguez.

Penales de Estudiantes errados: Edwin Cetré.

Penales de Racing Convertidos: Adrián Martínez, Luciano Vietto, Agustín García Basso, Santiago Sosa.

Penales de Racing errados: Gastón Martirena, Franco Pardo.

Cambios en el segundo tiempo: 28m Joaquín Tobio Burgos por Tiago Palacios (E), 29m Tomás Conechny por Santiago Solari (RC), Adrián Fernández por Agustín Almendra (RC), 38m Lucas Alario por Ezequiel Piovi (E), Eric Meza por Román Gómez (E), 41m Gastón Martirena por Facundo Mura (RC), Franco Pardo por Duván Vergara (RC), 44m José Sosa por Cristian Medina (E), Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia (E).

Cambios en el primer tiempo extra: 5m Santiago Núñez por Facundo Rodríguez (E), 10m Bruno Zuculini por Juan Nardoni (RC).

Cambio en el segundo tiempo extra: 14m Luciano Vietto por Tomás Conechny (RC).

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.