Champions: el polémico gesto de Vinicius en la clasificación del Real Madrid

Tras marcar en la victoria ante Manchester City, el delantero brasilero se enfrentó a los hinchas ingleses.

Real Madrid venció 2-1 a Manchester City en Inglaterra y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League . Ambos goles del equipo español fueron de Vinicius , que tras marcar el 1-0 tuvo un polémico gesto con la hinchada local.

A los 22 minutos del primer tiempo, de penal, el brasilero puso en ventaja al Madrid. Inmediatamente, en el festejo, se paro en el banderín del córner mirando desafiante ante la hinchada local. Luego, cuando volvía al campo de juego, hizo gestos con sus manos, como indicándole a los locales que lloren.

Vinicius vuelve a estar en el foco de la polémica, tras el conflicto en la ronda anterior con el argentino Gianluca Prestianni , al que acusó de racista luego de que este le recriminara gestos a los hinchas del Benfica .

Tras el empate parcial de Haaland para el Manchester City, que jugó 70 minutos con uno menos por la expulsión de Bernardo Silva, Vinicius terminó poniendo el 2-1 en el tiempo de descuento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034027218318307339?s=20&partner=&hide_thread=false ¿EL SEGUNDO DE VINI ANTE MANCHESTER CITY? ¡DE NO LOOK!



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El Real Madrid enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Bayern Munich y Atalanta, que tiene al equipo alemán en ventaja 6-1 en el global, por lo que es casi un hecho que se repetirá uno de los partidos más picantes de los últimos años.

Los resultados del día en la Champions League

La jornada arrancó con una sorpresa: el Sporting de Lisboa remontó la serie ante el Bodo Glimt, que había ganado 3-0 en Noruega. En Portugal, fue 5-0 para los locales -con prórroga incluida- y eliminación para el equipo sorpresa, que venía de eliminar al Inter en la ronda anterior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SportingCP/status/2034002760497054152?s=20&partner=&hide_thread=false 90 MINUTOS EM ALVALADE SÃO MUITO LONGOS. E SE FOR PRECISO SÃO 120. pic.twitter.com/GPbXCtfJAJ — Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026

Los portugueses jugarán en los cuartos de final contra el líder de la liguilla de clasificación, el Arsenal. El equipo inglés venció 2-0 al Bayer Leverkusen. En la ida, había sido 1-1 con un penal en el descuento para el conjunto dirigido por Mikel Arteta. Los argentinos Exequiel Palacios y Equi Fernández quedaron eliminados de la competencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2034006819723501723?s=20&partner=&hide_thread=false LOCURA DE GOL DE EBERECHI EZE.



ARSENAL 2-1 BAYER LEVERKUSEN.



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El otro encuentro, que ya estaba bastante definido por la ida, fue la vuelta entre Chelsea y Paris Saint Germán. En Inglaterra, el equipo francés volvió a golear, esta vez por 3-0, y cerró la serie con un global de 8-2. En cuartos irá contra el ganador de Liverpool y Galatasaray.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2034018529658175907?s=20&partner=&hide_thread=false MAYULU Y GLOBAL ¡¡8-2!! PARA PSG.pic.twitter.com/Xe1hh7qLxq — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 17, 2026

Los partidos de la jornada de mañana en la Champions League

El primer partido de la jornada del miércoles será entre Barcelona y Newcastle en el Camp Nou. La ida fue 1-1, con gol agónico de penal de Yamal, en un encuentro flojo de los dirigidos por Hansi Flick.

Por esa parte del cuadro, también se enfrentan Atlético de Madrid y Tottenham en Inglaterra, tras el 5-2 de la ida a favor de los españoles. . Al mismo horario, Atalanta buscará una remontada histórica ante Bayern Munich, que jugará con su cuarto arquero por múltiples lesiones.

En una de las series más peleadas, Liverpool recibe a Galatasaray en Anfield, en busca de revertir el 1-0 a favor de los turcos en la ida, además de cambiar la imagen en una floja temporada hasta la fecha.