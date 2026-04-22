¿Cuál es el nombre real de Vinicius Junior, la gran esperanza de Brasil para el Mundial 2026?

A los 25 años, Vinicius Junior es una de las grandes esperanzas de Brasil en el Mundial 2026 . Pero, ¿cuál es su nombre real?

Recientemente, Vinicius Junior sufrió un duro revés en el Real Madrid . Y es que los Merengues quedaron eliminados en cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern Munich. Así, el astro brasileño se enfocará de lleno en el Mundial 2026 , en el que el Penta intentará buscar su sexta estrella luego de 24 años. Sin embargo, un halo de misterio rodea al delantero . ¿Cuál es el nombre real de Vinicius Junior ?

Cabe recordar que Vinicius Junior nació en Río de Janeiro -el 12 de julio de 2000- y comenzó su carrera deportiva en el Flamengo de su país, uno de los grandes clubes de América. Su debut profesional tuvo lugar en mayo de 2017, cuando apenas tenía 16 años.

Vinicius Junior sufrió un duro revés en el Real Madrid: los Merengues quedaron eliminados en cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Bayern Munich.

El llamativo nombre real de Vinicius Junior

El nombre real del delantero brasileño Vinicius Junior es Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Su nombre proviene de la etimología latina, teniendo como principal significado la palabra “vino”.

Según lo definieron especialistas en los significados de los nombres, las personas con este nombre se destacan por tener un ego elevado. Así, subrayan que una de las características de Vinicius Junior es la de mantener un buen estilo de vida, en todos los sentidos, tanto en lo material como en lo emocional. Y advierten que, en la mayoría de los casos, suele tratarse de personas comprensivas y con buenos valores.

Por otra parte, consignaron que, en el ámbito laboral, las personas que reciben este nombre suelen destacarse por luchar por sus objetivos, mientras que en el ámbito familiar suelen ser personas muy comunicativas que se esfuerzan para convertirse en un gran ejemplo a seguir. Y vaya si Vinicius Junior obtuvo grandes logros con el Real Madrid...

La decisión que Vinicius Junior tomó con su nombre en el Real Madrid

A mediados de 2018, Vinicius Junior se transformó en futbolista del Real Madrid. Desde entonces, con los Merengues obtuvo 14 títulos: 7 nacionales y 7 trofeos internacionales, entre los que sobresalen las Champions 2022 y 2024.

A poco de comenzar su carrera en el gigante español, Vinicius Junior tomó la determinación de modificar su nombre en el dorsal de la camiseta. El propio jugador reveló en un video en su canal de Youtube que cambió su nombre a Vini Jr por una cuestión sencilla: en el Real todos le llaman Vini. “Ahora es así porque todo el mundo en Madrid me llama Vini, que es más fácil”, comentó Vinicius Junior.

Vinicius El nombre real del delantero brasileño Vinicius Junior es Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior.

Sim embargo, no todo fue color de rosas. En más de una ocasión, Vinicius Junior se mostró dolido por los actos de racismo de los que fuera víctima en España: "Juego en España, donde sufrí mucho y todavía sufro a veces. Pero, por supuesto, el sufrimiento es menor con la ayuda de todos los clubes, de toda la gente que hace todo lo posible por combatir el racismo, como hace la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol). La intención es que en un futuro muy próximo podamos tener cada vez menos casos de racismo".