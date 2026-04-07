Bayern Munich dio el golpe en el Bernabéu ante Real Madrid en un partidazo

Por la ida de cuartos de final de Champions, el equipo alemán se impuso con los goles de Luis Díaz y Harry Kane.

Los protagonistas de uno de los mejores partidos que puede ofrecer el mundo del fútbol no defraudaron. Bayern Munich le ganó como visitante al Real Madrid por 2 a 1 y pasó al frente en la serie de cuartos de final de la Champions League . En el duelo de candidatos al título, los dirigidos por Vincent Kompany fueron superiores y tuvieron más contundencia que su rival.

La actuación colectiva e individual de los jugadores de Bayern fue muy buena, sobre todo en la faz ofensiva. Con Michel Olise y Harry Kane como estrellas de la noche, el conjunto teutón dominó la pelota desde el comienzo, llegando más y mejor que su rival.

Sin embargo, Dayot Upamecano no pudo concretar una chance muy clara antes de los 10 minutos en el área chica, luego de que Kane le sirviera el gol en una pelota parada. Entonces, el local se acomodó en el partido con la intensidad de Federico Valverde y Jude Bellingham para empezar a adelantarse. El veterano Manuel Neuer tuvo un par de atajadas importantes para mantener el cero en su arco.

Cuando el Real parecía haber equilibrado las acciones, el Bayern aprovechó los espacios. El equipo de Kompany armó una contra letal donde Luis Díaz terminó definiendo con la cara interna del pie derecho ante la salida de Lunin.

Embed ¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Así, los vestidos de rojo se fueron al descanso con mejores sensaciones que su rival.

Y esa vibra se acrecentó cuando en apenas 20 segundos del complemento, el Bayern aumentó. El Real sacó del medio, pero Vinicius entregó mal en la mitad de la cancha y los rivales salieron disparados en velocidad.

El desborde de Olise encontró a Kane llegando a la medialuna del área y el delantero estampó el 2-0 que parecía liquidar el primer "chico".

Embed ¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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Esos minutos siguientes fueron de mucha fragilidad para el Real, que estaba para el cachetazo. Pero el Bayern no lo pudo rematar y después terminó sufriendo.

Luego de pasar la tormenta, los de la Casa Blanca se volvieron a acomodar y así llegó la gran chance para Vinicius, que sobre los 15' del segundo tiempo quedó mano a mano con Neuer tras un horror defensivo y se perdió un gol insólito.

De todas formas, a partir de ahí el local se empezó a recuperar y así llegó el centro de Alexander-Arnold para el descuento de Kylian Mbappé, más activo en el complemento que en la primera parte.

Faltaban 15' y el francés metió a su equipo en partido otra vez.

Embed ¡¡KIKIIIIII!! Real Madrid VOLÓ, el reloj avisó y Mbappé marcó el 1-2 vs. Bayern Munich.



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Con el Madrid abierto en el fondo en busca del empate, Olise volvió a tener influencia, pero su equipo no pudo concretar los varios ataques con terreno abierto. En gran parte porque sus compañeros se equivocaron en la puntada final o en los movimientos de cara al arco contrario. Sobre todo Díaz, que de estar más fino en el complemento podría haber sido decisivo para la serie.

La vuelta será el miércoles de la semana que viene en Alemania.

bayern munich 2 a 0 real madrid

Arsenal ganó en Portugal

Con un gol de Kai Havertz en tiempo adicionado, el equipo de Mikel Arteta se impuso por la mínima al Sporting Lisboa en la ida de la serie de cuartos de final. La asistencia fue del brasileño Gabriel Martinelli, con un gran pase.

La vuelta será el miércoles que viene, en Londres.