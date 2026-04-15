Errores insólitos, siete goles y clasificación agónica del Bayern Munich, que eliminó al Real Madrid

Fue 4 a 3 en el partido de vuelta y 6 a 4 en el global para el conjunto teutón, que enfrentará al PSG en semifinales.

Bayern Munich y Real Madrid entregaron otro gran partido en Alemania. El duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League fue 4 a 3 y determinó la clasificación del equipo bávaro, que también había ganado 2 a 1 en el Bernabéu.

La noche tuvo de todo, hasta presencia argentina, porque en el final ingresó Franco Mastantuono para el conjunto merengue. El surgido en River no tuvo participación relevante pero le puso la cuota albiceleste que le faltaba al evento.

No se había cumplido el primer minuto cuando Manuel Neuer cometió un error impropio de su calidad. La defensa del Bayern Munich jugó la pelota hacia atrás pero el arquero salió mal con los pies y le entregó la pelota a Arda Güler dejando el arco vacío.

El turco aprovechó la falla del rival en la salida y abrió la cuenta con un remate de primera desde afuera del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044492291960603004&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE HIZO MANUEL!! ¡¡INSÓLITO ERROR DE NEUER PARA EL GOL DE ARDA GULER Y EL 1-0 DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!! ¡¡SERIE 2-2 EN ALEMANIA!!



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De todas formas, la alegría le duró muy poco al merengue, que no pudo aguantar el 1-0 porque su arquero también se equivocó. El ucraniano Lunin no salió del área chica en un córner, tuvo una reacción extraña y sufrió el empate de Pavlovic cuando iban apenas 6 minutos de partido.

El trámite mostró a los dos haciendo su juego y se hizo de ida y vuelta, con chances para ambos. Bayern tuvo más la pelota y exigió a Lunin, pero el Real siempre se mostró peligroso y no necesitó volumen de juego para hacer daño.

Iban 29' cuando Konrad Laimer le cometió una falta evitable a Güler a unos 25 metros del arco y el turco se hizo cargo de la ejecución. El zurdazo pasó por arriba de la barrera y se metió en el ángulo tras una respuesta a medias de Neuer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044499453063671881&partner=&hide_thread=false NEUER SE METIÓ CON PELOTA Y TODO EN EL TIRO LIBRE DE ARDA GULER.



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Pero el Bayern no se vio afectado para nada en su ánimo. Salió a buscar otro gol con la voracidad y precisión que acostumbra tener y llegó al 2 a 2 sobre los 38' del primer tiempo.

Dayot Upamecano condujo con criterio y determinación hasta acercarse al área rival, donde metió un pase impecable a Harry Kane y el "9" inglés abrió el pie derecho engañando al arquero con una gran definición.

Demostrando que estos cruces de Champions son lo mejor que el mundo del fútbol puede ofrecer en términos de calidad y emotividad, en el cierre de la etapa inicial apareció el protagonista que faltaba: Kylian Mbappé se filtró por el medio del área, recibió el gran pase de Vinicius y estampó el tercero antes del descanso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044502665711821160&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ES EL PARTIDO DEL AÑO!!! ¡¡ASISTENCIA DE VINI Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 3-2 (4-4 GLOBAL) DE REAL MADRID VS. BAYERN MÚNICH!!



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Para el complemento, otra vez intercambiaron golpe por golpe. De un lado salvó Bellingham cuando el disparo de Kane tenía destino de gol y del otro Neuer le tapó una volea a Mbappé.

Si bien el ritmo no fue tan frenético como en el prime tiempo, tanto Kylian como su compatriota Upamecano estuvieron a punto de marcar, pero les faltó precisión en la definición.

Siempre con el local teniendo la pelota y la visita saliendo de contra.

Sobre los 41', el ingresado Eduardo Camavinga vio su segunda amarilla y el Real se quedó con uno menos para la parte final del partido.

Michael Olise había pasado cerca del tercero con un par de remates desde la derecha hacia el medio, pero el gol de la clasificación llegó desde los pies de Luis Díaz. El colombiano combinó con el ingresado Jamal Musiala y su remate tuvo un leve desvío en el camino que dejó a Lunin sin chances.

Ya con el tiempo cumplido, en tiempo adicionado, Olise se dio el gusto de cerrar la noche con su gol, colgando la pelota del ángulo con un toque de zurda espectacular que pegó en el palo y volvió a dejar sin nada Lunin.