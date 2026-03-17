Los comentarios de Mariano Closs sobre los offsides de Wanchope Ábila que se volvieron virales

Una nueva actuación para el olvido del atacante se convirtió en objeto de burlas y comentarios en las redes sociales.

Desde que subió a Primera División, Estudiantes de Río Cuarto no la pasa bien y acumula malos resultados en el Torneo Apertura. El León perdió ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y, más allá de la diferencia de jerarquía que existe entre ambos planteles, el que quedó señalado fue Ramón Wanchope Ábila . Tal es así, que hasta Mariano Closs , relator del partido, se cansó de cómo quedaba en offside constantemente.

Poco más de media hora transcurrió en el Cilindro y Mariano Closs, relator a cargo de la transmisión del encuentro a través de la pantalla de ESPN Premium, se cansó de la insistencia del delantero de picar al espacio adelantado. La jugada fue evidente, Wanchope estaba casi dos metros adelantado y Closs no se aguantó.

"Ay Ramón... Ramón... Aunque vayas yo tengo que dejar de relatar, porque estás en offside Ramón", relató. La jugada fue de un pelotazo en profundidad del lateral del conjunto cordobés para el pique del atacante, obviamente, todo fue invalidado, pese a que Facundo Cambeses se apuró a cerrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2033694025799094751&partner=&hide_thread=false “RAMÓN, ESTÁS EN OFFSIDE RAMÓN. AUNQUE VAYAS YO TENGO QUE DEJAR DE RELATAR”.



Mariano Closs, sobre Wanchope Ábila. pic.twitter.com/3znLV0gOjv — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 16, 2026

Ahí fue cuando Marcelo Espina, que fue el comentarista vio la reacción del ex Barracas Central y dijo: "No está un poquito caliente, está un montón". A lo que el relator, irónicamente, lanzó: "Para los líneas esto es una papita". Finalmente, el punta salió reemplazado a los 66 minutos de partido, en la segunda mitad. Sufrió el partido y prácticamente no tuvo ninguna chance como para llevar peligro. Racing ganó 2-0, ambos goles los convirtió Adrián Maravilla Martínez.

Otro "milagro" de Maravilla Martínez, que volvió a jugar lesionado y metió un doblete

Al igual que la temporada pasada, Adrián Maravilla Martínez ensayó una recuperación récord y volvió a jugar antes de lo que indicaban los médicos. Apenas 18 días después de sufrir un esguince de tobillo izquierdo, el delantero marcó los dos tantos de Racing, que le ganó 2-0 sin despeinarse a Estudiantes de Rio Cuarto, en condición de local, y escaló a la sexta posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Maravilla se anotó a los 10 y 48 minutos del complemento para establecer las únicas emociones en el Cilindro. "Si no crees en Jesús, no encontrarás el cielo", decía su camiseta por debajo de la de Racing, a la cual mostró después de marcar.

Embed - TRAS SU LESIÓN, DOBLETE DE MARAVILLA Y TRIUNFO DE RACING | Racing 2-0 Estudiantes RC | RESUMEN

El trámite del encuentro no tuvo muchas luces. Después de un primer tiempo chato, Martínez armó la jugada para abrir el marcador. El "9" la mandó a guardar tras una jugada combinada y el centro por abajo de Santiago Solari, en el inicio del complemento.

Con el tiempo cumplido, aprovechó la asistencia de Adrián "Toto" Fernández para liquidar el pleito. Una vez más, la diferencia en favor de Racing, fue Maravilla.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos. En la próxima fecha, visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22.15 en el estadio Julio César Villagra. Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada. En la próxima fecha, recibirá a River el domingo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Rio Cuarto.