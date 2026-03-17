Tras la cancelación de la Finalissima, Argentina confirmó un amistoso en el país

Tras no llegar a un acuerdo con el seleccionado español para reprogramar el partido, la AFA anunció que hay nuevo rival en el calendario.

La cancelación de la Finalíssima que la Selección Argentina iba a disputar con el combinado de España el viernes 27 de marzo en Qatar obligó a una rápida reprogramación del calendario del equipo de Lionel Scaloni en lo que será la última fecha FIFA antes del inicio del Mundial 2026.

En ese contexto, la Albiceleste anunció que realizará una semana de entrenamientos en el país en ese período que la FIFA planteó en la agenda como preparación para la Copa del Mundo y enfrentará a Guatemala el martes 31 de marzo en horario y estadio a definir.

“Luego de la cancelación de la Finalíssima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, detalló la AFA en un comunicado emitido en las últimas horas.

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El seleccionado que defenderá el título en el Mundial 2026 iba a enfrentar a La Roja por la Finalíssima y cuatro días más tarde tenía un amistoso pautado con Qatar (31 de marzo). Sin embargo, la situación bélica en Medio Oriente obligó a cancelar esa sede. Las federaciones negociaron un nuevo estadio para el partido entre el campeón de la Copa América y la Eurocopa, pero no llegaron a un acuerdo por lo que se suspendió ese encuentro que iba a entregar un título.

La preparación de Argentina de cara al Mundial 2026

Argentina será parte del Grupo J e iniciará su actividad en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá el martes 16 de junio contra Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium. Luego viajará al Dallas Stadium para sus siguientes dos duelos: contra Austria el lunes 22 de junio (desde las 14) y ante Jordania el sábado 27 (a partir de las 23).

Hay que recordar que, en la previa a la histórica conquista de la tercera estrella en el Mundial de Qatar, el equipo de Lionel Scaloni no disputó un partido despedida en el país y sí lo hizo en Medio Oriente: en Abu Dhabi, superó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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Para volver a un enfrentamiento en suelo argentino hay que posicionarse en la previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando la Selección superó a Haití por 4-0 en La Bombonera. El encuentro funcionó como un estímulo anímico y deportivo, tras la abultada derrota 6-1 sufrida meses antes contra España, una prueba que había sembrado inquietud entre los hinchas. Durante aquella jornada, que incluyó homenajes a los campeones mundiales de 1978 y 1986 y una distinción a Javier Mascherano por sus 143 partidos internacionales, Messi fue la figura central al anotar tres goles, mientras que Sergio Agüero completó la goleada en el segundo tiempo.

Para el Mundial 2014, el adversario en la despedida fue Eslovenia, en el estadio Ciudad de La Plata, ocho días antes del debut contra Bosnia y Herzegovina. El por entonces técnico Alejandro Sabella dispuso mayoría de suplentes para evitar lesiones, aunque una molestia dejó fuera a Lucas Biglia y obligó al DT a protestar por la dureza del rival. A pesar de eso, el público pudo ver en acción durante la segunda mitad a figuras como Messi, Agüero y Ángel Di María con un 2-0 a favor con goles de Ricky Álvarez y el propio capitán argentino.

En la memoria reciente, el adiós de la Albiceleste de cara a Sudáfrica 2010 se celebró en el Estadio Monumental con una victoria de 5-0 sobre Canadá. Con Diego Maradona en el banco, la selección vivió una jornada con homenajes musicales a cargo de Ratones Paranoicos, y una interpretación del himno nacional por Andrés Ciro Martínez, líder de Los Piojos. En aquella ocasión el público pidió por el ingreso de Martín Palermo y celebró con un despliegue en ataque con dos goles de Maxi Rodríguez, más los tantos de Di María, Carlos Tevez y Agüero. Esa presentación ocurrió a 19 días del debut ante Nigeria.