Mundial 2026: se conocieron los precios del álbum y las figuritas

Los hinchas y coleccionistas ya conocen el desembolso económico necesario para la tradición de la Copa del Mundo.

Panini , empresa que se encarga de la distribución del álbum y figuritas de la Copa del Mundo, confirmó el inicio de la preventa y los precios para la edición del Mundial 2026 . Esta será la primera vez que participen 48 selecciones, por lo que será más grande de lo normal.

Este momento suele ser muy esperado por los hinchas, y sobre todo coleccionistas, ya que es una tradición de años juntar las figuritas y completar el álbum con los diferentes jugadores y escudos.

Panini anunció que la preventa del álbum comenzará el 1 de abril , por lo que los entusiastas ya podrán comenzar a juntar y buscar las figuritas necesarias. También se confirmaron los precios que tendrán las diferentes versiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Now_deportes/status/2033597880087241021?s=20&partner=&hide_thread=false El 1 de abril comienza la preventa para adquirir el álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/KnJLBkZqDD — NOW Sports (@Now_deportes) March 16, 2026

El álbum de tapa dura saldrá 15 dólares, mientras que la versión de tapa suave será mucho más económica, teniendo un precio de 3,50 dólares. Por otro lado, el pack de 104 sobres de figuritas que ofrece la empresa valdrá 124,80 dólares.

Panini también ofrece paquetes con ambos productos: el álbum de tapa dura mas los 104 sobres sale 139,80 dólares y el de tapa suave 128,30 dólares. Esto muestra un fuerte incremento de precios desde el Mundial de Qatar (más de 40 dólares), aunque esto se debe principalmente a las 12 selecciones que se suman en esta edición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrOFFSIDER/status/2033593047309570242?s=20&partner=&hide_thread=false Panini inició la preventa del álbum del Mundial 2026. El álbum de tapa suave tiene un costo de $3,50 mientras que el de tapa dura costará $15,00. pic.twitter.com/1aSnZpEtCL — MrOFF (@MrOFFSIDER) March 16, 2026

La FIFA no aprobó el pedido de Irán para que sus partidos se jueguen en México

La FIFA no prevé modificar el calendario del Mundial 2026 pese al pedido de Irán de trasladar sus partidos en Estados Unidos hacia México por razones de seguridad, por lo que se mantiene firma su salida del torneo.

FIFA, el organismo rey del fútbol mundial, ratificó que espera que todas las selecciones compitan según el cronograma anunciado el 6 de diciembre de 2025 y confirmó que mantiene contacto permanente con la federación iraní.

La postura oficial surge luego de que la federación de Irán iniciara gestiones para mudar sus encuentros, todos programados en ciudades estadounidenses durante la fase de grupos; el lugar elegido sería México.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CerebrosG/status/2033769766209400904?s=20&partner=&hide_thread=false Oficial: La federación de fútbol de Irán está “negociando” con la FIFA para trasladar sus partidos de primera ronda en la Copa Mundial de la FIFA a México en lugar de Estados Unidos, citando el conflicto en el Medio Oriente. pic.twitter.com/CQP0n5WvE8 — Cerebros (@CerebrosG) March 17, 2026

El planteo se apoya en declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que "no podía garantizar la seguridad del equipo iraní", por lo que desde la embajada iraní en México afirmaron: “Cuando Trump declaró claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní, nosotros definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”.

El conflicto se profundizó tras los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, lo que puso en duda la participación del seleccionado asiático a lo que su presidente, Mehdi Taj, confirmó negociaciones con FIFA para disputar los partidos en México.

Ante esta decisión del mandatario iraní, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que su país está dispuesto a recibir esos encuentros si el organismo lo aprueba y sería de auxilio para el conjunto asiático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutboliPolitica/status/2033949412452433952?s=20&partner=&hide_thread=false México informó, a través de su presidenta Claudia Sheinbaum, que está dispuesto a que la selección de Iran juegue todos sus partidos del Mundial en el país. pic.twitter.com/rqaoFevGWh — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 17, 2026

Un eventual retiro del torneo obligaría a FIFA a definir un reemplazo, aunque la Confederación Asiática de Fútbol indicó que no recibió notificación oficial y que, por ahora, la federación iraní mantiene su intención de participar.