La dura y polémica amenaza de Trump a Irán por el Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos se refirió a la baja de la selección de la Copa del Mundo a través de sus redes sociales.

Como en tantas otras ocasiones, los conflictos bélicos repercuten en el deporte, en este caso en el fútbol. Con menos de cien días para el Mundial 2026 , Donald Trump habló tras la baja de Irán de la copa , por su guerra contra Estados Unidos, y fue polémico y amenazante.

Como país anfitrión, junto a México y Canadá, Estados Unidos debería garantizar la seguridad de las delegaciones , aunque su presidente fue contundente asegurando que no cree poder hacerlo con el conjunto iraní.

Ahora, la FIFA deberá decidir que hace con el cupo que dejará libre Irán, en una baja que tiene pocos precedentes en la historia de los mundiales. Esto ya pone una mancha sobre el torneo deportivo más visto en el mundo.

El mensaje amenazante de Trump

Luego de que se conociera la intención oficial de Irán de bajarse de la Copa del Mundo, Trump escribió un mensaje a través de sus redes sociales: "La Selección de Irán es bienvenida al Mundial, pero por su seguridad y su propia vida no creo que sea apropiado que estén".

Trump: La Selección de Irán es bienvenida al Mundial, pero por su seguridad y su propia vida no creo que sea apropiado que estén.



— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 12, 2026

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos es filoso y amenazante a través de redes sociales, aunque si es polémico que siendo el país anfitrión de un evento de esa magnitud, ponga en duda la seguridad de una de las delegaciones que podría participar.

La respuesta de Irán al mensaje de Trump

Tras asegurar hace unos días que la selección se bajará de la Copa del Mundo por el conflicto armado contra Estados Unidos, Irán no se quedó callado y respondió a Trump a través de la cuenta oficial del equipo.

"El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo", comenzó el comunicado.

Además, aseguró que Estados Unidos debería ser excluido del torneo: "Ciertamente, nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de "anfitrión", pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento".

Respuesta desde la cuenta oficial de la selección iraní al post de Trump:



El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias…
— Nahuel Lanzón (@nahuelzn) March 12, 2026

Ahmad Doyanmali, ministro de deportes iraní, había confirmado la baja de la selección apuntando fuertemente contra Estados Unidos: "Teniendo en cuenta que este régimen corrupto asesinó a nuestro líder, el ayatollah Ali Khamenei, bajo ninguna circunstancia podemos participar en la Copa del Mundo".

Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2026

La FIFA deberá decidir para quien será el cupo que queda vacante por la baja de la selección de Irán. Por ser la siguiente mejor posicionada en las eliminatorias de la región, Irak aparece como el máximo candidato para ocupar el puesto en el torneo.

Irak en este momento debe jugar el repechaje, en busqueda de meterse a la cita mundialista. Si se confirma que ocupa el cupo de Irán, iría al grupo G, con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos podrían jugar finalmente el repechaje.