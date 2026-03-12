Deportes La Mañana River Plate River empata con Huracán en el debut del Chacho Coudet

El Chacho Coudet hace su debut como DT de River.

River enfrenta a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Chacho Coudet hace su debut como entrenador del Millonario, contra el equipo que dirige el ex DT de Boca, Diego Martínez.

El Millonario, con Marcelo Escudero como interino, viene de igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia por la fecha ocho. Por su parte, Huracán viene de vencer a Belgrano por 3-1.

En River destaca la presencia en el once titular de Kendry Páez, que no tuvo muchos minutos con Marcelo Gallardo y Ian Subiabre, que había perdido un poco de terreno últimamente. Juan Fernando Quintero estará en el banco tras recuperarse de su lesión.