River empata con Huracán en el debut del Chacho Coudet
El flamante entrenador del Millonario busca arrancar su ciclo con el pie derecho ante el Globo en Parque Patricios.
River enfrenta a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura. Eduardo Chacho Coudet hace su debut como entrenador del Millonario, contra el equipo que dirige el ex DT de Boca, Diego Martínez.
El Millonario, con Marcelo Escudero como interino, viene de igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia por la fecha ocho. Por su parte, Huracán viene de vencer a Belgrano por 3-1.
En River destaca la presencia en el once titular de Kendry Páez, que no tuvo muchos minutos con Marcelo Gallardo y Ian Subiabre, que había perdido un poco de terreno últimamente. Juan Fernando Quintero estará en el banco tras recuperarse de su lesión.
Así se vive el primer tiempo de River y Huracán
Huracán tuvo la primera situación clara del partido a los once minutos, cuando Ojeda habilitó a Caicedo entre los centrales de River. El delantero definió cruzado, forzando a una buena atajada de Beltrán que la mandó al córner.
La información del partido entre River y Huracán
- Torneo Apertura.
- Fecha 10.
- Huracán - River.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Sebastián Habib.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Ian Subiabre y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Alejandro Martínez; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Te puede interesar...
Leé más
Sonó para ser reemplazante de Gallardo en River, pero lo echaron a la semana siguiente
El jugador de River que el Chacho Coudet quiere recuperar y convertir en titular
Noticias relacionadas