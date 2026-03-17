Newell's en caída libre: Lanús le metió cinco y lo dejó en puestos de descenso

El conjunto rosarino todavía no ganó en el Torneo Apertura y se hunde cada vez más en la crisis institucional que atraviesa.

Lanús goleó por 5-0 a Newells en la Fortaleza por la fecha 11 del Torneo Apertura. El conjunto rosarino no pudo ganar en los diez partidos que se jugaron en la temporada, y se encuentra en zona de descenso en la tabla anual , con solo tres puntos por los empates que acumula.

Con la llegada de Frank Kudelka , tras el despido de la dupla Orsi-Gómez , Newell’s no pudo levantar cabeza y continúa con una crisis institucional y futbolística muy profunda. Se encuentra último en la zona A del Apertura y en la tabla anual, con solo tres puntos acumulados.

El primer gol del partido fue de penal, a los 15 minutos y luego de una mano en el área del defensor Martín Ortega, con un derechazo bajo y cruzado de Walter Bou .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2034032238107439463?s=20&partner=&hide_thread=false BOU CAMBIÓ EL PENAL POR GOL Y PUSO EL 1-0pic.twitter.com/pDpeZhRoSe — Liga (@LigaARG_) March 17, 2026

A los 33 minutos, el mediocampista Ramiro Carrera cabeceó un centro que llegó desde la derecha, con un remate que impactó en el travesaño luego de un leve desvió por parte del arquero Williams Barlasina.

El segundo gol de la noche llegó tres minutos después, con un pase largo para Dylan Aquino, que controló por izquierda, en el hueco entre el lateral derecho y el primer marcador central del rival, se adentró en el área y sacó un buen remate rasante y cruzado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2034054844336480725?s=20&partner=&hide_thread=false ESTE FUE EL PRIMER GOL DE AQUINO EN LA NOCHE GRANATE #LPFxTNTSports



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En 40 minutos, luego de una combinación interna, un gran pase de taco de Carrera volvió a dejar mano a mano a Aquino por el lado izquierdo del área, quien repitió su remate anterior, ante un Barlasina que no reaccionó a tiempo para achicar, y marcó el 3-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2034054834291089725?s=20&partner=&hide_thread=false ASÍ FUE EL SEGUNDO DE AQUINO



Lanús ya goleaba a Newell's por 3-0 en el cierre del primer tiempo.



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A los ocho minutos del segundo tiempo, Aquino se volvió a filtrar entre los centrales rivales, luego de una buena pared con Carrera, para concluir la jugada con un remate al borde del área, desde donde coló la pelota en el ángulo izquierdo de Barlasina. La joya de Lanús marcó por triplicado para llevarse la pelota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2034059173009264708?s=20&partner=&hide_thread=false DEFINITIVAMENTE, LA NOCHE DE AQUINO EN LA FORTALEZA



El jugador de Lanús marcó un hat trick para la victoria de su equipo ante Newell's.



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Solo un minuto después, recuperando tras el saque del medio de su rival, un centro rasante desde la izquierda de Aquino cruzó toda el área para la llegada por el segundo poste de Salvio, que empujó la pelota al quinto gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2034046717704679629?s=20&partner=&hide_thread=false De un saque del medio de Newell's llegó el quinto gol de Lanús.pic.twitter.com/SJFVDm0SAw — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 17, 2026

La cargada de Rosario Central a su clásico rival

En la victoria 2-1 de Rosario Central ante Banfield en el Gigante de Arroyito, hinchas del equipo rosarino realizaron una broma para su clásico rival. Tiraron muñecas inflables con la camiseta de Newell’s al campo de juego. Este gesto generó múltiples repercusiones negativas en el ámbito del fútbol, por lo que el club sacó un comunicado repudiando el acto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2033176779129524531?s=20&partner=&hide_thread=false La CARGADA de Rosario Central a Newell's con MUÑECAS INFLABLES por el resultado del último clásico.pic.twitter.com/UtYxi7nREB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 15, 2026

"El Club Atlético Rosario Central informa que en relación a los lamentables hechos de público conocimiento ocurridos durante el último encuentro contra el Club Atlético Banfield hemos iniciado los sumarios pertinentes y hemos abierto una investigación interna para identificar a los responsables de tan desagradables conductas" comenzó el comunicado.

Y siguió de la siguiente forma: "Estos actos y manifestaciones no son Folclore, son actos ofensivos e inadmisibles que van en contra de los valores de esta prestigiosa institución; y que no hacen más que perjudicar la imagen de un club que hace tiempo está trabajando para ser una institución modelo y trascender con sus acciones".