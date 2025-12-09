Qué valor tendrán y cómo se venderán las entradas para la final entre Racing y Estudiantes

Se dio a conocer cómo tendrán que hacer los hinchas de la Academia y el Pincha para adquirir sus tickets.

Racing y Estudiantes disputarán la gran final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. La definición será el próximo sábado 13 de diciembre a las 21.00, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y las entradas se podrán adquirir a través de deportick.com. A partir de las 18 de este martes se dará comienzo a la preventa exclusiva para clientes de Naranja X.

Mientras que el miércoles 10, también desde las 18, se pondrá en marcha la venta de entradas para socios de los clubes. En caso de existir sobrante de entradas, se informará oportunamente la venta para no socios.

Por el lado de los hinchas de Racing les corresponderá la Popular, la cuál tiene un valor de $50.000 para socios y de $90.000 para no socios. También a la Academia le tocará la Platea Este, con un valor de $80.000 (socios) y $120.000 (no socios). La Platea Oeste Norte saldrá $100.000 para socios y $150.000 para no socios.

image

En el caso de los hinchas de Estudiantes, la Popular Sur saldrá $50.000 (socios) y $90.000 (no socios). La Platea Oeste Sur para socios tendrá un coste de $80.000 y para no socios será de $120.000.

Por último, es importante resaltar que para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar exclusivamente el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra. Además, no se venderán entradas en el estadio el día del partido.

El clásico de La Plata tiene dueño: Estudiantes le ganó a Gimnasia y jugará la final

Estudiantes de La Plata se quedó con el clásico al vencer 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata y aseguró su pasaje a la final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing el próximo sábado desde las 21:00 en Santiago del Estero.

image

El encuentro tuvo un desarrollo intenso, muy disputado y marcado por infracciones, amonestaciones y una catarata de cambios en el complemento. El gol decisivo llegó a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando Tiago Palacios culminó una gran jugada colectiva encabezada por Edwuin Cetré.

Tras un primer tiempo sin goles, el partido mostró sus momentos más ásperos, con sucesivas faltas y varias tarjetas amarillas. Estudiantes había tenido la más clara en los pies de Cristian Medina, cuyo remate cruzado encontró una brillante respuesta de Insfrán. En la réplica, Muslera salvó a su equipo en la línea tras un centro desviado de Panaro.

El complemento comenzó igual de friccionado y los primeros diez minutos transcurrieron entre faltas consecutivas y una amonestación para Santiago Núñez. A los 16 minutos, el visitante rompió la paridad: Cetré desbordó por izquierda, dejó atrás a Giampaoli y asistió perfecto a Palacios, que definió cruzado para el 1-0. Desde allí, Estudiantes manejó el juego con mayor aplomo y aprovechó un tramo de desconcierto de Gimnasia, que solo respondió con un córner sin demasiado peligro. Hurtado, Merlo y Briasco para buscar profundidad, mientras que Estudiantes respondió reemplazando a Alario, Piovi y el propio Palacios.

Embed - EL LEÓN GANÓ EL CLÁSICO EN EL BOSQUE Y ES FINALISTA DEL TORNEO | Gimnasia 0-1 Estudiantes | RESUMEN

En ese clima de roces, Franco Domínguez vio la amarilla por una fuerte infracción y el juego se volvió cada vez más entrecortado. Cetré tuvo la más clara antes de salir, con un remate bajo que Insfrán controló en dos tiempos.

En los minutos finales, Gimnasia intentó con centros y jugadas forzadas pero nunca logró comprometer a Muslera, mientras que Estudiantes sostuvo la ventaja con orden defensivo y cortes oportunos.