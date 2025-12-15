Que dijo el manager de Borja sobre su posible llegada a Boca

Aunque las charlas formales todavía no empezaron, Boca dio el primer paso hacía Miguel Ángel Borja de cara a su contratación. Ahora, desde el entorno del jugador reconocieron contactos, y hasta se jugaron a dejar claros los puntos que pueden jugar a favor de la concreción de un pase que puede marcar un hito en el inicio del mercado de pases.

"La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo", expresó Juan Pablo Pachón (el mánager del delantero) en diálogo con el diario Olé.

En cuanto a la chance puntual de Boca, el colombiano dejó abierta la posibilidad de que los llamados que existieron no hayan sido puntualmente una propuesta formal, aunque destacó que "es lógico que lo busquen los grandes del continente. Miguel está preparado para grandes retos. Y prioriza jugar en una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia".

image

En otro pasaje de la charla, Pachón enfatizó en los números, en el rol destacado que Borja consiguió en la Copa Libertadores (comparte con 31 gritos el cuarto lugar de la tabla histórica con Daniel Onega y Gabigol) y que en River alcanzó también un registro histórico al alcanzar con 62 goles a su compatriota Juan Pablo Ángel como tercer máximo anotador extranjero, detrás de Enzo Francescoli y Walter Gómez.

Al margen de que el agente contó que entre las posibilidades latentes está firme la de pasar a algún club mexicano (Colombia, como dato, tiene dos partidos de su fixture mundialista, uno en la Ciudad de México y el otro en Guadalajara), Pachón completó su respuesta con una expresión de suspenso... "Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible", a lo que agregó reiterándose que "Miguel prioriza estar en un grande del continente".

Qué se sabe de la posible llegada de Borja a Boca

Miguel Ángel Borja cerrará su etapa en River con el contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2025 y, ya con las valijas armadas para definir su próximo destino, dejó una frase que encendió una bomba en el fútbol argentino: no descartó escuchar a Boca si aparece un llamado. “Uno no puede cerrar las puertas” fue el eje de su postura, acompañada por un dato que potenció el ruido: uno de sus hermanos es hincha xeneize y, en la charla televisiva, empujó la idea de que “hay que escuchar a Román”.

image

El contexto explica por qué la declaración tuvo impacto inmediato. Borja no es un nombre más: en tres años y medio en Núñez jugó 159 partidos, marcó 62 goles, dio 10 asistencias y sumó tres títulos. Además, ya le convirtió a Boca en partidos pesados (incluido un penal agónico en 2023 y otro tanto en el cruce de 2024). Con ese prontuario, cualquier guiño al clásico rival se vuelve dinamita.

Mientras el delantero maneja opciones en Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México, los próximos días serían determinantes para resolver su futuro. En paralelo, empezó a circular que el tema dejó de ser solo un título picante y pasó a terreno más concreto: diversos medios aseguran que ya existió contacto entre Boca y el propio Borja, citando un adelanto periodístico de Olé.

En esa misma línea de “empuje” público apareció un respaldo fuerte desde el universo Boca. Alberto “Beto” Márcico contó que viene pidiendo a Borja desde hace años y que se lo mencionó a Juan Román Riquelme, al que considera el indicado para ir a buscar un 9 de área. Su argumento fue doble: por un lado, lo futbolístico (“Boca necesita un goleador así”); por el otro, la lectura de que el colombiano se fue de River sin sentirse respaldado, algo que —según él— en la vereda de enfrente podría cambiarle el escenario.

image

La escalada siguió con un condimento todavía más polémico: distintas coberturas replicaron que Rafael Di Zeo planteó que Borja sería “el 9 que necesita Boca” y hasta lo comparó con Gabriel Batistuta, en una intervención vinculada a Carnaval Stream. El contenido se viralizó por el peso del nombre y porque empuja un tema que, en la Argentina, rara vez queda solo en una charla de TV.