Qué se sabe de la posible llegada de Borja a Boca

Diversos medios aseguran que hubo contacto entre el Xeneize y el jugador, tras el guiño de los últimos días.

Miguel Ángel Borja cerrará su etapa en River con el contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2025 y, ya con las valijas armadas para definir su próximo destino, dejó una frase que encendió una bomba en el fútbol argentino: no descartó escuchar a Boca si aparece un llamado. “Uno no puede cerrar las puertas” fue el eje de su postura, acompañada por un dato que potenció el ruido: uno de sus hermanos es hincha xeneize y, en la charla televisiva, empujó la idea de que “hay que escuchar a Román”.

El contexto explica por qué la declaración tuvo impacto inmediato. Borja no es un nombre más: en tres años y medio en Núñez jugó 159 partidos , marcó 62 goles , dio 10 asistencias y sumó tres títulos . Además, ya le convirtió a Boca en partidos pesados (incluido un penal agónico en 2023 y otro tanto en el cruce de 2024). Con ese prontuario, cualquier guiño al clásico rival se vuelve dinamita.

Mientras el delantero maneja opciones en Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México , los próximos días serían determinantes para resolver su futuro. En paralelo, empezó a circular que el tema dejó de ser solo un título picante y pasó a terreno más concreto: diversos medios aseguran que ya existió contacto entre Boca y el propio Borja , citando un adelanto periodístico de Olé.

BORJA-2-1

En esa misma línea de “empuje” público apareció un respaldo fuerte desde el universo Boca. Alberto “Beto” Márcico contó que viene pidiendo a Borja desde hace años y que se lo mencionó a Juan Román Riquelme, al que considera el indicado para ir a buscar un 9 de área. Su argumento fue doble: por un lado, lo futbolístico (“Boca necesita un goleador así”); por el otro, la lectura de que el colombiano se fue de River sin sentirse respaldado, algo que —según él— en la vereda de enfrente podría cambiarle el escenario.

La escalada siguió con un condimento todavía más polémico: distintas coberturas replicaron que Rafael Di Zeo planteó que Borja sería “el 9 que necesita Boca” y hasta lo comparó con Gabriel Batistuta, en una intervención vinculada a Carnaval Stream. El contenido se viralizó por el peso del nombre y porque empuja un tema que, en la Argentina, rara vez queda solo en una charla de TV.

Boca se prepara para iniciar el año con dos amistosos

Boca avanza en la planificación de la pretemporada 2026 y evalúa la posibilidad de disputar dos amistosos con público en La Bombonera a mediados de enero.

La iniciativa, aún sin confirmación oficial, es impulsada por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme mientras el plantel transita el período de vacaciones tras la finalización del Torneo Clausura 2025.

El regreso a los entrenamientos está previsto para el 2 de enero y, por el momento, el entrenador Claudio Úbeda aparece como el encargado de conducir la preparación, aunque desde el club aclararon que su continuidad como director técnico sigue bajo “evaluación”. La pretemporada se desarrollará íntegramente en el predio de Boca en Ezeiza.

Puertas adentro, la intención es sumar rodaje futbolístico antes del inicio del Torneo Apertura 2026, cuyo debut está programado para el fin de semana del 25 de enero frente a Deportivo Riestra.

En ese marco, la idea de jugar amistosos en el estadio responde a un doble objetivo: llegar con ritmo competitivo al arranque oficial y permitir el ingreso de socios que habitualmente no pueden asistir a los partidos por el sistema de filtros.

Bombonera La hinchada de Boca

Mientras se define la organización de la preparación, la dirigencia también trabaja en el mercado de pases y en la conformación del plantel para un año que tendrá como principal desafío el regreso a la Copa Libertadores, tras dos temporadas de ausencia.

En paralelo, el futuro de algunos referentes permanece abierto, ya que Ander Herrera, de 36 años, analiza su continuidad luego de una temporada marcada por las lesiones, que lo limitaron a 17 partidos sobre 44 posibles.

El mediocampista, con contrato hasta diciembre de 2026, evalúa entre volver para la pretemporada o retirarse, mientras el club espera su reincorporación.

Un escenario similar atraviesa Edinson Cavani. El delantero uruguayo también sufrió problemas físicos que redujeron su participación a 24 encuentros en el año y lo dejaron fuera de compromisos clave. Con vínculo vigente hasta 2026, desde la dirigencia esperan mayor regularidad del capitán.

De cara al próximo ciclo, Boca ya concretó las salidas de Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, a la vez que 26 futbolistas regresarán de sus préstamos y otros tres quedarán libres, anticipando un recambio amplio en el plantel.