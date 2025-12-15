Cuáles son los jóvenes jugadores argentinos que pasarían a valer una fortuna en 2026

El Observatorio de Fútbol CIES publicó un informe donde se analizaron distintos aspectos de futbolistas que pueden sufrir una variación en el valor de mercado debido a su presente y futuro futbolístico. Entre los jugadores que podrían incrementar su monto hay varios jóvenes argentinos que se destacan en las grandes ligas de Europa.

Uno de ellos es Franco Mastantuono , surgido en River y actual jugador de Real Madrid, quien podría alcanzar una suba cercana a los 20 millones de euros , aproximadamente un 21% más que en la actualidad (pasaría de 95.3 a 115.4 millones ).

Por otra parte, Aarón Anselmino tendría un incremento de más del 67%, saltando de 28 a 47 millones , mientras que Facundo Buonanotte pasaría de 19 a 30 millones representando un aumento de más de la mitad. Nicolás Paz , quien brilla en el Como de Italia dejaría de valer 36.7 para pasar a ser valorado en 50.2.

Mastantuono-Partido-Real-Portada

Joaquín Panichelli, delantero de Racing de Estrasburgo, pasaría de 31 a 40 millones; Matías Soulé de 49 a 57; Lautaro Di Lollo de 15 a 22; Alejo Véliz de 14 a 21; Valentín Gómez de 17 a 23; Máximo Perrone de 15 a 20 y José Manuel López de 33 a 38.

Junto con Fabra: cuál es el futbolista que se irá de Boca tras 10 años a puro préstamos

Boca ya vivió la salida de Frank Fabra de la institución luego de 10 años donde supo ser protagonista pero también un jugador sin protagonismo en la última etapa donde también quedó expuesto por distintas actitudes que lo pusieron en el ojo de la tormenta en la opinión de los hinchas. Hace algunas horas, se confirmó que otro jugador con la misma antigüedad en el club se irá.

Se trata de Nazareno Solís, delantero que llegó al club luego de ser una figura de Talleres de Córdoba, y disputó tan solo solo cuatro partidos oficiales con el club. Su paso por el elenco de La Ribera pasó sin pena ni gloria, de hecho quedó enmarcado en sus préstamos a ocho clubes: Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta, Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn.

En su llegada al club, el jugador había declarado su amor por el azul y oro: "Estoy cumpliendo un sueño, es un salto único en mi carrera. A muy pocos se les cumple el sueño de jugar en el club del cual uno es hincha". Ahora, el jugador ya piensa en su salida: "El 31 de diciembre finaliza mi contrato con Boca, fue un proceso muy largo mientras el contrato estaba vigente. Estoy convencido de lograr grandes cosas con Madryn".