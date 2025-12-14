Octavos de final patagónicos en el Regional Amateur: varias sorpresas en la ida

Independiente de Neuquén protagonizó una de las grandes sorpresas de la semana al vencer a La Amistad en Cipolletti.

Independiente de Neuquén se impuso por 1 a 0 ante La Amistad en la ida de los octavos del Regional Amateur. Fotos: Omar Novoa.

En la ida de los octavos de final patagónicos del Regional Amateur hubo golpes de visitante y apenas un triunfo local en los cruces zonales. El gran sacudón lo dio Atlético Regina , que se impuso 2-1 ante Alianza en Cutral Co y se trajo una ventaja clave para la revancha. El Albo se puso arriba a los 25 minutos del primer tiempo: tras un tiro libre de Ulises Romero , el arquero respondió pero el rebote le quedó servido a Mateo Landro para el 1-0.

Alianza reaccionó con el correr del partido, creció con el marcador en contra y lo empató a los 11’ del complemento con un centro preciso de Joaquín Rikemberg y un cabezazo de Alan Riquelme . Cuando el duelo parecía equilibrado, Regina encontró el segundo en su chance más clara del segundo tiempo: Tobías Rivas encaró desde la izquierda, enganchó y metió un derechazo por arriba del arquero, casi sin ángulo. Sobre el cierre, Alianza terminó con diez por la expulsión de Riquelme.

También sorprendió Independiente de Neuquén , que ganó 1-0 en Cipolletti ante La Amistad . El local jugó con uno menos desde los 24’ por la roja directa a Nicolás Alonso y, en el complemento, Independiente lo destrabó con una pelota parada: centro de Pablo Vergara , peinada de Manolo Berra y definición de zurda de Ciro Clemente .

ON - Futbol La Amistad vs Independiente (8) Omar Novoa

En El Chañar, San Patricio fue el único que hizo valer la localía: 1-0 a Estudiantes Unidos de Bariloche con cabezazo de Bernardo Deliso tras una buena combinación entre Oscar Páez y Santiago Jara.

Finalmente, en General Roca, el Depo dejó escapar el triunfo: ganaba 1-0 por penal de Enzo Vallejos, pero Sportsman lo igualó agónicamente con Cristian Laurín luego de un centro y una duda del arquero Bruno Corsi.

La jornada abrió la tercera ronda del Regional en la Región Patagónica, una instancia que se juega con 16 equipos y series ida y vuelta, donde cada detalle pesa porque la revancha se disputará en una fecha unificada: domingo 21 de diciembre.

En términos de contexto, el certamen es el gran camino federal para los clubes del interior: esta edición reúne 332 participantes en todo el país y, al final del recorrido, entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

Con ese escenario, el valor de la ida no está solo en la ventaja numérica o en el marcador: también ordena la planificación de la vuelta, la administración física del plantel y la forma de encarar 90 minutos que pueden definir la continuidad en la competencia.

Resumen de la jornada patagónica en el Torneo Regional Amateur