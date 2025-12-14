Octavos de final patagónicos en el Regional Amateur: varias sorpresas en la ida
Independiente de Neuquén protagonizó una de las grandes sorpresas de la semana al vencer a La Amistad en Cipolletti.
En la ida de los octavos de final patagónicos del Regional Amateur hubo golpes de visitante y apenas un triunfo local en los cruces zonales. El gran sacudón lo dio Atlético Regina, que se impuso 2-1 ante Alianza en Cutral Co y se trajo una ventaja clave para la revancha. El Albo se puso arriba a los 25 minutos del primer tiempo: tras un tiro libre de Ulises Romero, el arquero respondió pero el rebote le quedó servido a Mateo Landro para el 1-0.
Alianza reaccionó con el correr del partido, creció con el marcador en contra y lo empató a los 11’ del complemento con un centro preciso de Joaquín Rikemberg y un cabezazo de Alan Riquelme. Cuando el duelo parecía equilibrado, Regina encontró el segundo en su chance más clara del segundo tiempo: Tobías Rivas encaró desde la izquierda, enganchó y metió un derechazo por arriba del arquero, casi sin ángulo. Sobre el cierre, Alianza terminó con diez por la expulsión de Riquelme.
También sorprendió Independiente de Neuquén, que ganó 1-0 en Cipolletti ante La Amistad. El local jugó con uno menos desde los 24’ por la roja directa a Nicolás Alonso y, en el complemento, Independiente lo destrabó con una pelota parada: centro de Pablo Vergara, peinada de Manolo Berra y definición de zurda de Ciro Clemente.
En El Chañar, San Patricio fue el único que hizo valer la localía: 1-0 a Estudiantes Unidos de Bariloche con cabezazo de Bernardo Deliso tras una buena combinación entre Oscar Páez y Santiago Jara.
Finalmente, en General Roca, el Depo dejó escapar el triunfo: ganaba 1-0 por penal de Enzo Vallejos, pero Sportsman lo igualó agónicamente con Cristian Laurín luego de un centro y una duda del arquero Bruno Corsi.
La jornada abrió la tercera ronda del Regional en la Región Patagónica, una instancia que se juega con 16 equipos y series ida y vuelta, donde cada detalle pesa porque la revancha se disputará en una fecha unificada: domingo 21 de diciembre.
En términos de contexto, el certamen es el gran camino federal para los clubes del interior: esta edición reúne 332 participantes en todo el país y, al final del recorrido, entrega cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.
Con ese escenario, el valor de la ida no está solo en la ventaja numérica o en el marcador: también ordena la planificación de la vuelta, la administración física del plantel y la forma de encarar 90 minutos que pueden definir la continuidad en la competencia.
Resumen de la jornada patagónica en el Torneo Regional Amateur
- Camioneros de Usuhaia 3 – 1 Camioneros de Río Grande.
- Boxing de Río Gallegos 0 – 0 Atlético Puerto San Julián.
- CAI de Comodoro Rivadavia 0 – 0 Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.
- J.J. Moreno de Puerto Madryn 2 – 1 Deportivo Villalonga.
- La Amistad 0 – 1 Independiente de Neuquén.
- San Patricio del Chañar 1 – 0 Estudiantes Unidos de Bariloche.
- Alianza de Cutral Co 1 – 2 Atlético Regina.
- Deportivo Roca 1 – 1 Sportsman de Choele Choel.
