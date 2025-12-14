Red Bull gastará millones: la indemnización que se llevará Helmut Marko

La escudería de Fórmula 1 dejó ir a su principal asesor en una renovación del equipo, donde ya se había marchado Christian Horner.

El ahora exasesor Helmut Marko dejó Red Bull al término de la temporada 2025 y recibirá una indemnización de ocho cifras como parte de su salida anticipada de la escudería.

El exasesor austriaco percibirá el pago completo de su salario correspondiente a 2026, una cifra que rondará los 10 millones de euros , según informó el medio alemán Bild.

Marko, de 82 años, decidió finalizar su vínculo con el equipo de Milton Keynes un año antes de la expiración de su contrato , vigente hasta finales de 2026. La compensación económica se encuadra dentro del denominado “apretón de manos de oro” , un esquema utilizado por Red Bull para reconocer los logros de sus principales directivos.

El ex piloto integró la estructura de Red Bull desde su desembarco en la Fórmula 1 en 2005 y fue una de las figuras centrales en el crecimiento deportivo de la escudería. “Ha sido un período maravilloso en el que pude darle forma al proyecto. Todo lo que construimos y conseguimos juntos es motivo de gran orgullo para mí”, expresó en el comunicado oficial.

Marko encendió la polémica nuevamente al hablar sobre Coronavirus Helmut Marko, asesor de Red Bull, volvió a hablar sobre el Coronavirus y prendió nuevamente la llama de la polémica en Europa.

En el mismo mensaje, Marko explicó que su decisión estuvo influida por el impacto emocional de quedarse a las puertas del campeonato mundial en la presente temporada, lo que terminó de convencerlo de cerrar una etapa extensa y exitosa: “He estado vinculado al automovilismo durante seis décadas y los últimos 20 años en Red Bull han sido un recorrido extraordinario y extremadamente exitoso”, señaló.

Pese a su salida, el asesor dejó un mensaje de respaldo al equipo. “Deseo sinceramente que continúe cosechando éxitos y estoy convencido de que el próximo año volverán a pelear por ambos títulos”, afirmó.

Durante su gestión, Marko estuvo al frente del programa de desarrollo de pilotos de Red Bull, una cantera que permitió la llegada de 16 pilotos a la Fórmula 1. Entre ellos se destacan Sebastian Vettel y Max Verstappen, ambos tetracampeones del mundo, además de Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly.

Los pilotos de Red Bull y Racing Bulls para la temporada 2026

Las escuderías Red Bull y Racing Bulls confirmaron a sus pilotos para el 2026, por lo que ya está confirmada en su totalidad la grilla para la próxima temporada de la Fórmula 1.

En Red Bull el compañero del neerlandés Max Verstappen será el francés Isack Hadjar, quien se ganó el asiento gracias a sus grandes actuaciones este año en Racing Bulls.

En Racing Bulls, por su parte, continuará el neozelandés Liam Lawson, quien estará acompañado por el briátanico-sueco Arvid Lindblad, una de las mayores promesas de la academia de Red Bull.

Verstappen, quien ya tenía el asiento asegurado, disputará su undécima temporada en la escudería con la que ya se consagró campeón del mundo en cuatro ocasiones. Además, el neerlandés obtendrá su quinto título mundial en caso de ganar el domingo en el Gp de Abu Dhabi y que el británico Lando Norris termine cuarto.

Hadjar, por su parte, cumplió 21 años a finales de septiembre y tuvo una muy buena temporada debut en Racing Bulls, donde se destacó con grandísimas actuaciones y además obtuvo un podio en el GP de Países Bajos.

En Racing Bulls, que es la escudería prima de Red Bull, continuará el neozelandés Liam Lawson, quien estará acompañado por el británico-sueco Arvid Lindblad, una de las mayores promesas de la academia de la marca de energizantes.

max-verstappen-red-bull-racing.jpg

Luego de un flojísimo arranque de temporada, en el que lo bajaron de Red Bull a Racing Bulls, Lawson consiguió una interesante regularidad y se ganó el asiento de cara a la temporada que viene. Actualmente, el neozelandés marcha 14° en el campeonato de pilotos con 38 puntos.

Su compañero de equipo será Lindblad, quien tiene solo 18 años y está dando grandes pasos en su carrera.

El británico-sueco terminó cuarto en el campeonato de Fórmula 3 del año pasado, mientras que esta temporada está sexto en Fórmula 2 a falta de solo una fecha para su finalización.

De esta manera, el piloto que se quedó sin asiento para continuar en la Fórmula 1 en el 2026 fue el japonés Yuki Tsunoda. Esta noticia era algo esperable, ya que la principal razón para su presencia en el equipo era el acuerdo con Honda para la fabricación de motores, pero el año que viene tanto Red Bull como Racing Bulls tendrán Ford.

Tsunoda disputó dos Grandes Premios en Racing Bulls y otros 21 en Red Bull y su actuación no fue para nada buena, ya que solo sumó 33 puntos para quedar extremadamente lejos de su compañero de equipo, Verstappen.