Junto con Fabra: cuál es el futbolista que se irá de Boca tras 10 años a puro préstamos

Un jugador que pasó sin pena ni gloria por el club finalizará su contrato tras 10 años en la institución. Cuántos partidos jugó con la azul y oro.

Boca ya vivió la salida de Frank Fabra de la institución luego de 10 años donde supo ser protagonista pero también un jugador sin protagonismo en la última etapa donde también quedó expuesto por distintas actitudes que lo pusieron en el ojo de la tormenta en la opinión de los hinchas. Hace algunas horas, se confirmó que otro jugador con la misma antigüedad en el club se irá.

Se trata de Nazareno Solís , delantero que llegó al club luego de ser una figura de Talleres de Córdoba, y disputó tan solo solo cuatro partidos oficiales con el club. Su paso por el elenco de La Ribera pasó sin pena ni gloria, de hecho quedó enmarcado en sus préstamos a ocho clubes: Huracán, San Martín de San Juan, Aldosivi, OFI Creta, Alvarado, Patronato, Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn .

En su llegada al club, el jugador había declarado su amor por el azul y oro: "Estoy cumpliendo un sueño, es un salto único en mi carrera. A muy pocos se les cumple el sueño de jugar en el club del cual uno es hincha ". Ahora, el jugador ya piensa en su salida: "El 31 de diciembre finaliza mi contrato con Boca, fue un proceso muy largo mientras el contrato estaba vigente. Estoy convencido de lograr grandes cosas con Madryn".

Nazareno Solís

Qué se sabe de la posible llegada de Borja a Boca

Miguel Ángel Borja cerrará su etapa en River con el contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2025 y, ya con las valijas armadas para definir su próximo destino, dejó una frase que encendió una bomba en el fútbol argentino: no descartó escuchar a Boca si aparece un llamado. “Uno no puede cerrar las puertas” fue el eje de su postura, acompañada por un dato que potenció el ruido: uno de sus hermanos es hincha xeneize y, en la charla televisiva, empujó la idea de que “hay que escuchar a Román”.

El contexto explica por qué la declaración tuvo impacto inmediato. Borja no es un nombre más: en tres años y medio en Núñez jugó 159 partidos, marcó 62 goles, dio 10 asistencias y sumó tres títulos. Además, ya le convirtió a Boca en partidos pesados (incluido un penal agónico en 2023 y otro tanto en el cruce de 2024). Con ese prontuario, cualquier guiño al clásico rival se vuelve dinamita.

Mientras el delantero maneja opciones en Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México, los próximos días serían determinantes para resolver su futuro. En paralelo, empezó a circular que el tema dejó de ser solo un título picante y pasó a terreno más concreto: diversos medios aseguran que ya existió contacto entre Boca y el propio Borja, citando un adelanto periodístico de Olé.

BORJA-2-1

En esa misma línea de “empuje” público apareció un respaldo fuerte desde el universo Boca. Alberto “Beto” Márcico contó que viene pidiendo a Borja desde hace años y que se lo mencionó a Juan Román Riquelme, al que considera el indicado para ir a buscar un 9 de área. Su argumento fue doble: por un lado, lo futbolístico (“Boca necesita un goleador así”); por el otro, la lectura de que el colombiano se fue de River sin sentirse respaldado, algo que —según él— en la vereda de enfrente podría cambiarle el escenario.

La escalada siguió con un condimento todavía más polémico: distintas coberturas replicaron que Rafael Di Zeo planteó que Borja sería “el 9 que necesita Boca” y hasta lo comparó con Gabriel Batistuta, en una intervención vinculada a Carnaval Stream. El contenido se viralizó por el peso del nombre y porque empuja un tema que, en la Argentina, rara vez queda solo en una charla de TV.